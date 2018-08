Garfagnana



La piazzina Gloria Tonini è Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2018

lunedì, 13 agosto 2018, 12:39

Villa Sperling di Montepiano incorona Gloria Tonini di Piazza al Serchio, Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2018. La bella concorrente garfagnina, o piazzina come vengono chiamati gli abitanti di Piazza al Serchio, prevale sul gruppo delle 20 concorrenti in gara e vola alle prefinali nazionali in programma dal 3 all'8 settembre a Jesolo.



La manifestazione si e' svolta con enorme successo di pubblico domenica 12 agosto nella meravigliosa cornice di Villa Sperling a Montepiano di Vernio ed e' stata organizzata da Alex Bitetti titolare dell'agenzia Alex Model con la collaborazione del signor Gabriele Sandretti proprietario di Villa Sperling,dell'amministrazione comunale, della proloco e di importanti

sponsor. Lavoro non facile per la giuria della serata presieduta dal signor Ulrich Tukur e come segretario dal signor Gabriele Sandretti nel dovere selezionare tra le 20 concorrenti in gara provenienti da varie localita' della Toscana la vincitrice e le altre pretendenti alle fasce della serata, ed al termine dello scrutinio ha emesso il seguente giudizio :



1^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2018 - Gloria Tonini - di Piazza al Serchio (LU) - 22 anni - musicista - H. 1,73 - capelli biondi - occhi castani - del segno del Toro.

2^ Classificata - Mariangela Malatesta - di Monterchi (AR) - 20 anni - lavora in azienda familiare - H. 1,73 - capelli castani - occhi marroni - del segno dei Pesci.

3^ Classificata - Celeste Grazioli - di Firenze - 18 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Cancro.

4^ Classificata - Martina Bonacchi - di Buti (PI) - 25 anni - receptionista d'albergo - H. 1,77 - capelli castani - occhi castani - del segno del Sagittario.

5^ Classificata - Simona Cancelliere - di Montemurlo (PO) - 25 anni - estetista - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Vergine.

6^ Classificata - Gorgia Pais - di Arezzo - 23 anni - studentessa universitaria - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Toro.



Miss Rocchetta Bellezza Toscana e' stata premiata dal signor Ulrich Tukur autore ed attore e da Alex Bitetti titolare dell'agenzia Alex Model.ed organizzatore della serata. Ospiti gradite della serata che parteciperanno gia' di diritto alle prefinali nazionali di Jesolo, Diletta Bitorzoli di Prato Miss Eleganza Toscana, Giulia Carboni di Rufina Miss Sorriso Toscana, Sofia Penco di

Bibbona Miss Miluna Toscana e Ginevra Gallo di Firenze Miss Sport Toscana. La serata e' stata brillantemente condotta da Raffaello Zanieri che al momento dello scrutinio delle schede ha coinvolto il numerosissimo pubblico presente con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Francesca Albertazzi e Daniela Roccabianca titolari del salone Le Glorie di Montepiano. L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria , con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari e di Giovanni Rastrelli. Il prossimo appuntamento con le finali dei titoli satellite e' programmato per giovedi' 16 agosto a Marina di Bibbona dove sara' eletta miss Cinema Toscana 2018.