Garfagnana



Monsignor Raffaello Piagentini compie 80 anni

mercoledì, 15 agosto 2018, 09:27

Compie oggi 80 anni monsignor Raffaello Piagentini, parroco della Abazia e insigne Collegiata di Sant’Andrea a Carrara, nativo di località Zoppa di Chiozza, nel comune di Castiglione di Garfagnana. Don Raffaell, com’è chiamato da tutti, è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1962 e celebrò la sua prima Messa solenne a Chiozza il 1 luglio. Il suo ministero sacerdotale si è svolto soprattutto fra Massa e Carrara, insegnate di Lettere e vicedirettore del seminario maggiore di Massa, poi parroco a Marina di Montignoso-Cinquale e infine a Carrara. Don Piagentini si è laureato in Lettere all’Università di Pisa nel 1969 e dopo l’insegnamento in seminario è passato a Lettere nelle Scuole Medie superiori statali a Carrara.



Don Raffaello, anche se poi la sua missione sacerdotale l’ho portato sempre lontano dalla Garfagnana, è rimasto sempre legato al suo paese, Chiozza e ai suoi abitanti e non ha mai mancato occasione, nei pochi momenti liberi, di ritornare alla propria casa natia. A Chiozza si ricorda ancora la grande festa che i suoi paesani gli prepararono in occasione dei 50 anni di sacerdozio nel 2012, con il gruppo dei campanari, la filarmonica Alpina, l’amministrazione comunale allora guidata dal sindaco Francesco Giuntini. I suoi compaesani gli donarono nell’occasione un quadro raffigurante lo storico campanile, simbolo del paese di Chiozza.