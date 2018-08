Garfagnana



Monte Prado, escursione sul tetto della Toscana

giovedì, 16 agosto 2018, 12:33

Domenica 19 agosto Officina Natura salirà sulla montagna più alta della Toscana e terza cima dell'Appennino Settentrionale, il Monte Prado con i suoi 2054 m.



Percorrendo un tratto del sentiero GEA, la grande escursione appenninica, sarà possibile godere di eccezionali panorami su Emilia e Toscana: l'Abetina Reale, il parco dell'Orecchiella, il Cusna e le Alpi Apuane faranno da sfondo allo sguardo. Questo percorso si snoda quasi interamente nell'area protetta del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, nelle brughiere e nei prati di alta montagna, in un ambiente unico, ricco di flora, fauna ed aspetti geomorfologici di straordinaria bellezza. Dislivello m 470, Km 11.



Per ulteriori informazioni e per partecipare all'escursione chiamare il 333.5399917.