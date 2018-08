Garfagnana



Orecchiella, furti e auto scassinate durante la corsa

lunedì, 27 agosto 2018, 10:49

di andrea cosimini - michele masotti

Brutta sorpresa per alcuni corridori che ieri mattina (domenica 26 agosto), dopo aver partecipato ad una gara podistica all'Orecchiella, si sono visti derubati di alcuni effetti personali all'interno delle proprie auto, alcune delle quali parcheggiate lungo la via principale e ritrovate scassinate al momento del loro arrivo.



Stando al racconto di alcuni proprietari, essi si sarebbero accorti del furto una volta venuti via dal parco, dopo aver consumato il pranzo, al termine della corsa. Nonostante i ladri abbiano agito lungo l'arteria principale, però, nessuno pare abbia visto niente.



Sul fatto stanno comunque indagando i carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, coordinati dal maggiore Giorgio Picchiotti, che subito si sono attivati nella ricerca dei malviventi: "Purtroppo - dichiara il maggiore - si tratta di spiacevoli episodi, ma fisiologici, che possono accadere nonostante il nostro costante impegno nell'effettuare continui servizi di controllo lungo fiumi, laghi e luoghi di maggior attrazione. Abbiamo comunque effettuato tutte le ricerche del caso, avvalendoci delle indicazioni raccolte, senza però riuscire ancora a risalire agli autori. Approfitto per consigliare a tutti coloro che lasciano i propri effetti personali nella propria auto di adottare tutti gli accorgimenti del caso, come il non farsi vedere mentre si lasciano nell'abitacolo oggetti di valore e il nasconderli, possibilmente, all'interno del bagagliaio".