Osservazione delle stelle all'Orecchiella

venerdì, 10 agosto 2018, 11:13

Il reparto carabinieri biodiversità di Lucca in collaborazione con l’unione astrofili lucchesi organizza, presso la riserva naturale statale dell’Orecchiella in Garfagnana, al centro visitatori - centro didattico Gaia, sabato 11 agosto dalle 21, “..e infine uscimmo a riveder le stelle..” . Come è ormai consuetudine da diversi anni, negli spazi dell’Orecchiella viene organizzata una serata di osservazione per poter ammirare il cielo da uno dei luoghi più adatti della nostra regione.



Grazie alla sua posizione, lontano dell’inquinamento luminoso delle città, l'Orecchiella rappresenta una delle ultime località della Toscana dove il cielo, ancora molto buio, permette l’osservazione anche degli oggetti più deboli con i telescopi messi a disposizione dall’associazione. Le suggestive scie delle Perseidi, le meteore note a tutti con il nome di stelle cadenti di San Lorenzo, questa estate promettono uno spettacolo davvero eccezionale. Evento realizzato condizioni meteo permettendo.

In questo periodo durante il giorno, presso la sala espositiva Lamarossa, sono visitabili anche mostre fotografiche, come quella di David Bonaventuri dal titolo “Paesaggi della Val di Lima”, esposta fino al 10 agosto ed esposizioni di artigianato locale come “Artigiani all'opera” che sarà visitabilile dall'11 al 21 agosto.

Contatti utili

Punto Informazione Biodiversità – Orecchiella tel 0583/619098

Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca tel 0583/955525; email 043594.001@carabinieri.it