Pirogassificatore, assemblea pubblica agli impianti sportivi di Gallicano

giovedì, 30 agosto 2018, 13:07

E' stato posticipato al 10 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale

giovedì, 30 agosto 2018, 08:54

La Gazzetta del Serchio continua oggi il suo "viaggio" tra i ponti della Valle del Serchio per sensibilizzare sul tema sicurezza stradale segnalando, fotografando e denunciando eventuali situazioni di pericolosità. Numerose le segnalazioni pervenute alla redazione da parte dei cittadini

mercoledì, 29 agosto 2018, 13:06

Un peggioramento delle condizioni meteo causerà isolate precipitazioni, anche temporalesche, sulle zone nord occidentali della Toscana. Per questo la sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali forti che interessa la Lunigiana, la Versilia e le foci del Serchio e dell'Arno

martedì, 28 agosto 2018, 15:17

Un gruppo musicale formato da cinque persone, quattro del comune di Pieve Fosciana e uno di Barga, è riuscito a partecipare al "Rocking'1000 That's live 2018", presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove circa 1.500 musicisti hanno suonato simultaneamente diversi brani della storia del rock diventando, così, la più...

martedì, 28 agosto 2018, 11:48

Apicoltura più semplice e tutelata in Toscana. Buona notizie per gli apicoltori della lucchesia. Approvato dal consiglio regionale della Toscana la nuova legge per l’apicoltura toscana che modifica la normativa del 2009 ridefinendo l'esercizio, la tutela e la valorizzazione del settore

lunedì, 27 agosto 2018, 11:34

Per il quinto anno torna nel cuore della Food Valley parmense il "Rural Festival" nel weekend dell'8 e 9 settembre. Si potrà gustare la biodiversità agricola con stand gastronomici in cui assaggiare, tra le altre prelibatezze, anche la polenta Formenton Ottofile Garfagnana