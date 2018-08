Garfagnana : gallicano



Pirogassificatore, Saisi prende posizione: "Io contrario per definizione"

giovedì, 30 agosto 2018, 23:37

di andrea cosimini

Un'altra voce si unisce al coro del "no". Si tratta di quella del primo cittadino di Gallicano, David Saisi, che, in occasione dell'assemblea pubblica indetta dal movimento "La Libellula" agli impianti sportivi, ha preso la parola per scacciare ogni dubbio sulla sua posizione in merito al pirogassificatore alla Kme di Fornaci.

Il suo è stato un "no" secco. Supportato dall'assessore all'ambiente, l'ingegner Maurizio Bacchini, il sindaco ha ricordato come il suo gruppo, "Gallicano C'è", sia nato proprio per combattere alcune battaglie legate alla salute e all'ambiente: dalla centrale a biomasse alle bricchette.

"Siamo contrari per definizione al pirogassificatore - ha esordito Sasi, parlando a nome del suo gruppo -. Non c'era nemmeno bisogno di dichiararlo. Tant'è che abbiamo sempre partecipato ai progetti proposti da La Libellula. Siamo nati proprio perché volevamo che questa valle avesse uno sviluppo diverso. Il fatto che il nostro vice-sindaco sia anche responsabile del personale di Kme, può far pensare che la nostra giunta sia al corrente di chissà quali segreti. In realtà crediamo che la politica debba intervenire per dire chiaramente che questo progetto, nella nostra valle, non si deve fare. Lasciamo le scelte istituzionali al sindaco di Barga, al quale riconosciamo la leadership sulla questione, ma sappiamo già che si sta muovendo con gli altri sindaci per redigere un documento condiviso da portare in regione".

Purtroppo, la presenza all'incontro del primo cittadino di Gallicano è stata bissata unicamente da quella del sindaco del comune limitrofo di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, sostenitore dal giorno uno dell'attività portata avanti da La Libellula. Desaparesidos tutti gli altri sindaci, persino quelli che, pubblicamente, avevano manifestato la propria contrarietà al pirogassificatore.

"Sinceramente - ha dichiarato Giannini - non mi sento molto ottimista dopo le recenti dichiarazioni. L'atteggiamento di Kme è quanto meno anomalo. E il rischio di essere by-passati, sul territorio, è concreto. Nella nostra valle non c'è un movimento dell'aria, quindi, se si vuole fare un pirogassificatore qui, è perché si conta poco. Per questo ritengo che sia davvero necessaria una grande manifestazione per far sentire la nostra voce. Perché si vince tutti insieme".

Una consapevolezza, questa, fatta propria anche dal movimento "La Libellula" che, in apertura dell'assemblea, ha proprio annunciato di voler finalmente scendere in campo o, se vogliamo, di voler finalmente spiccare il... volo organizzando una mega-manifestazione a Fornaci, nei primi giorni di ottobre, per far sentire la voce della cittadinanza.

"Abbiamo pensato, come data ideale, quella di sabato 6 ottobre - hanno spiegato gli esponenti del movimento -. L'idea è quella di realizzare una manifestazione, pacifica e democratica, a base di musica, colori e performance. Abbiamo pensato ad un ritrovo presso la stazione di Fornaci, quindi un corteo verso Kme, e poi un possibile punto di raccolta in piazza IV novembre per rilasciare qualche dichiarazione. La Libellula si farà promulgatrice dell'evento, ma questo sarà di tutti. E' necessaria infatti una numerosa partecipazione perché solo così potrà essere determinante nel sensibilizzare, prima di tutto, i politici. Ricordiamoci infatti che sarà la regione a dover mettere l'ultima firma sul progetto".

Tra gli interventi del numeroso pubblico presente all'assemblea di Gallicano, invece, è emerso l'appello ai medici di base (finora latitanti) a partecipare agli incontri e la messa in guarda nei confronti del mondo della politica dove, molte volte, un "no" può trasformarsi magicamente in un "sì", e viceversa.