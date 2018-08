Pontecosi, una domenica da non perdere alla Grotta di San Magno

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 11 agosto 2018, 12:41

I carabinieri forestali, in sinergia con i reparti territoriali della Garfagnana hanno effettuato una serie di perlustrazioni nelle aree boschive, con l’ulteriore obiettivo di prevenire il fenomeno degli incendi e del bracconaggio

venerdì, 10 agosto 2018, 15:54

Domenica 12 agosto si svolge l’annuale manifestazione di “Borsigliana, paese in festa”, nell’antico paese in comune di Piazza al Serchio, all’insegna della cultura, la rievocazione storica del borgo, un concerto di musica classica e la cena sociale a cura dell’Associazione “Civitas Borsigliana”

venerdì, 10 agosto 2018, 14:14

Selezione pubblica per cinque posti presso l'agenzia delle entrate, qualifica di "ausiliario", rivolta ad invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, sordomuti, minorati vista

venerdì, 10 agosto 2018, 11:42

L’andamento interno al territorio provinciale evidenzia una stabilità nell’area della Piana di Lucca, mentre in Versilia (-0,3 per cento) e nella Valle del Serchio (-1,5 per cento) si è registrata una flessione delle imprese operative

venerdì, 10 agosto 2018, 11:13

Il reparto carabinieri biodiversità di Lucca in collaborazione con l’unione astrofili lucchesi organizza, presso la riserva naturale statale dell’Orecchiella in Garfagnana, al centro visitatori - centro didattico Gaia, sabato 11 agosto dalle 21, “..e infine uscimmo a riveder le stelle..”

venerdì, 10 agosto 2018, 09:28

Arpat ha proposto di infittire spazialmente e temporalmente i punti della rete regionale di monitoraggio delle acque esistente, in modo tale da “circondare” il massiccio apuano e cercare di misurare l’impatto dell’attività estrattiva, possibilmente isolandola da altre pressioni