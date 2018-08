Garfagnana : lame di capraia



Precipita in un dirupo, muore cercatore di funghi

venerdì, 24 agosto 2018, 09:16

di andrea cosimini

Tragedia questa mattina in una località sotto le Lame di Capraia, nel comune di Pieve Fosciana. Un uomo, Luigi Gherardi, di circa 70 anni, originario della provincia di Reggio Emilia, ha perso la vita cadendo in un dirupo mentre era alla ricerca di funghi.



Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente. Da una prima, e sommaria, ricostruzione pare però che l'uomo, mentre si trovava in compagnia, sia rotolato per oltre 100 metri. Una persona che si trovava con lui ha subito allertato, intorno alle 7.30, la centrale del 118. Sul posto è stata immediatamente mandata una squadra del Sast (Soccorso Alpino e Speleologico Toscano) della stazione di Lucca e l'elisoccorso Pegaso 3 con medico.



La zona impervia ha generato però alcune difficoltà nell'atterraggio, anche perché lontana dalla strada. Così i soccorritori del Sast e il medico sono stati verricellati a terra per raggiungere la vittima. L'uomo era cascato in un canale, ricoperto di piante, per cui difficile da recuperare.



Alla fine, constatato il suo decesso, i soccorritori non hanno potuto far altro che chiedere rinforzi per farsi strada tra la vegetazione, con una motosega, e raggiungere la salma. Ora, in attesa del nulla-osta del magistrato, il corpo verrà trasferito su Pegaso per il trasporto in obitorio.