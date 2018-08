Garfagnana : casone di profecchia



Regoli sbotta contro Telecom: "Stufo dei disservizi, farò un esposto"

martedì, 21 agosto 2018, 11:58

di andrea cosimini

E' incazzato nero Giuseppe Regoli, titolare del centro turistico albergo ristorante al Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana. Da anni, infatti, reclama per i continui disservizi di Telecom che recano danni, oltre che alla sua attività, anche alla sua clientela.



In particolare, quello che lamenta Regoli sono il mancato funzionamento, o per meglio dire, il funzionamento "ad intermittenza" del Pos, metodo di pagamento preferito da molti turisti, e le linee telefoniche obsolete che impedirebbero, in certi casi, agli stessi clienti di mettersi in contatto con il centro per prenotazioni o richieste di informazioni.



"Mi sono stufato di questa situazione - sbotta Regoli - che non è più gestibile né sopportabile. Sono anni che faccio reclami, per i disservizi, ed ho con me i documenti che lo attestano. Capisco l'interruzione delle linee di inverno, o in periodi di bassa stagione, magari causati da un temporale o dal maltempo. Ma l'estate, questo tipo di disagio è inaccettabile".



"L'ultimo disservizio - spiega infatti il titolare del centro - risale al 14 agosto quando un problema alle linee telefoniche ha messo fuori servizio il Pos per i pagamenti. Il giorno seguente, il 15, il sistema ha ripreso ad andare ma, nel pomeriggio, è tornato nuovamente fuori uso. Ho chiamato il 191, il numero di assistenza tecnica di Telecom, per cercare di risolvere il problema e, oltre alle scuse per il disagio creato, mi è stato garantito che, dal giorno successivo, si sarebbe risolto. Purtroppo però il danno era già stato arrecato: primo, un danno economico per la mia attività; secondo, un disagio per il cliente che, quasi mai, si porta dietro i soldi contanti per pagare; terzo, una notevole perdita di tempo per il centro".



Regoli ha quindi annunciato di voler lasciar perdere i reclami e di passare direttamente all'azione coinvolgendo gli enti preposti affinché si risolva una volta per tutte il problema: "Fare reclami - incalza - non ha più senso. Così ho deciso di rivolgermi al sindaco, all'Unione dei Comuni, al giudice di pace e a tutti gli organi competenti che possano risolvere questo annoso problema".



"Molti clienti - dichiara - mi chiedono se siamo chiusi non riuscendo a mettersi in contatto con noi. Altri, semplicemente, al terzo tentativo fallito di contattarci desistono dal prenotare. Il mancato funzionamento del Pos, poi, crea spiacevoli situazioni per cui alcuni clienti restano in debito per lungo tempo prima di saldare il conto. Una signora, l'altro giorno, si è persino scusata per avermi pagato con un assegno. Ma come? Sono io che devo scusarmi per il disagio. Altri ancora ci rimproverano dicendo "Potevate avvertire". In che modo? Non possiamo contattare uno per uno i clienti".



Regoli lancia quindi un appello alle stesse istituzioni: "Se si vuole fare del turismo in Garfagnana - conclude - non si può offrire un servizio così ai visitatori che scelgono di venire sulle nostre montagne".