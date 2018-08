Scuola regionale di canoa sul Lago di Gramolazzo

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 21 agosto 2018, 11:58

Giuseppe Regoli, titolare del centro turistico albergo ristorante "Il Casone", si scaglia contro l'azienda telefonica dopo i continui disservizi ed annuncia di voler rivolgersi alle autorità competenti per risolvere il problema

lunedì, 20 agosto 2018, 16:41

II termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione ai fini dell'attivazione di un tirocinio formativo non curriculare, presso l'Unione Comuni Garfagnana nell'ambito dei progetti regionali 'Giovani Si', fissato nel giorno martedì 14 agosto è stato prorogato al giorno lunedì 10 settembre

lunedì, 20 agosto 2018, 16:37

Martedì 28 agosto la Garfagnana e i suoi dialetti saranno protagonisti su Raitre nello speciale a puntate dal nome Limes, il gioco dei confini. Andrà infatti in onda nei tg della Tgr toscana (ore 14 e in replica alle 19:30) il servizio “Fra storia e geografia”

sabato, 18 agosto 2018, 09:32

Domenica 19 agosto, presso lo splendido castagneto di Varliano alle 15.30, la Compagnia Maggistica Monte Cusna, ospite della Compagnia del Ss Sacramento di Giuncugnano, celebra il suo 45° anniversario di attività e 40 anni di Rassegna Nazionale del Maggio mettendo in scena l’Orlando Innamorato, di Luca Sillari

venerdì, 17 agosto 2018, 13:23

Anche per l’anno scolastico 2018/2019, la conferenza zonale per l’istruzione della Valle del Serchio ha confermato l’Unione Comuni Garfagnana quale ente capofila del piano educativo zonale assegnandole la somma di 74.442,67 euro del finanziamento regionale, a cui si aggiunge il cofinanziamento dei comuni e delle Unioni di Comuni per 29.179...

venerdì, 17 agosto 2018, 08:55

Domenica 19 agosto si svolgerà la “Regata velica – categoria Optimist Trofeo E. Garzetti- Vasco Bardi”, mentre dal 21 al 26 agosto lo splendido bacino d’acqua della Garfagnana ospiterà lo “Stage di canoa giovani”