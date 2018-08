Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Si ferisce lungo il sentiero, donna soccorsa da Pegaso

domenica, 12 agosto 2018, 14:53

di andrea cosimini

Stava percorrendo il sentiero 132, che da "Le Rocchette" conduce a Vergemoli, quando all'improvviso è rotolata nel bosco provocandosi alcune escoriazioni. Brutta avventura per una signora che, intorno alle 14.20, si è trovata costretta a richiedere aiuto al 118 perché sanguinante.



La centrale operativa ha attivato subito la stazione lucchese del Sast (Soccorso Alpino e Speleologico Toscano) che si è diretta sul posto con l'elisoccorso Pegaso visto che la zona dell'incidente è lontana dalla strada. L'intervento è tutt'ora in corso. Il personale medico valuterà le condizioni della paziente e l'eventuale trasferimento in ospedale. Dalle prime notizie, però, pare che non si tratti di ferite gravi.



Notizia in aggiornamento