A Pontecosi appesa l'ultima opera di Giorgia Madiai Fuchs

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 14 settembre 2018, 17:05

Con l’approssimarsi del primo giorno di scuola, la federazione del PCI di Lucca/Versilia riporta l’attenzione sul tema dell'edilizia scolastica e sullo stato in cui versano gli edifici sul nostro territorio

venerdì, 14 settembre 2018, 15:32

Nella mattinata di ieri si è tenuta a Firenze, presso Palazzo Strozzi, la presentazione dell'annuario 2018 dei dati ambientali della Toscana (DPSIR). Tra i molti partecipanti, intervenuti da tutta la Toscana, erano presenti anche il consigliere provinciale e segretario Lega Simone Simonini e Roberto Andreotti, membro del direttivo locale

venerdì, 14 settembre 2018, 13:48

L'amministrazione provinciale ha organizzato - in collaborazione con i comuni di Lucca, Camaiore, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Stazzema - un servizio di trasferimento in bus, come già negli anni passati, per favorire la partecipazione a questo importante evento

venerdì, 14 settembre 2018, 10:53

Domenica 16 settembre 2018 alle ore 11,30, si svolgerà l'inaugurazione, ma i festeggiamenti cominceranno la sera di sabato. "In sella sotto le stelle" è il titolo della preview con ritrovo alle 18,30 presso la Croce Verde di Arni.

venerdì, 14 settembre 2018, 10:17

Il sindaco di Minucciano, nonché presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, Nicola Poli interviene dopo la notizia secondo cui molti edifici scolastici della provincia non sarebbero a prova di sisma, ribadendo come gli edifici scolastici del suo comune siano regolari

giovedì, 13 settembre 2018, 16:00

Giovanni Vannucci, segretario regionale Cisl Scuola Toscana Scuola, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, interviene per segnalare come circa la metà degli insegnanti saranno supplenti annuali