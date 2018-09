Garfagnana



All'Orecchiella una serata a tema sulla stagione dei bramiti del cervo

giovedì, 13 settembre 2018, 14:43

Il reparto carabinieri biodiversità di Lucca organizza, presso la riserva naturale statale dell’Orecchiella in Garfagnana, una serata sul tema della stagione dei bramiti del cervo, nell'ambito dell'iniziativa nazionale “Notte Bianca della Biodiversità”, sabato 15 settembre dalle 18 alle 21. In questo periodo, infatti, il silenzio notturno del bosco viene interrotto dai richiami dei cervi maschi adulti.



Il programma avrà inizio alle 18, con il ritrovo presso il Centro Visitatori dell'Orecchiella dove verrà effettuata una introduzione alla biologia del cervo, al bramito ed alle tecniche di censimento, nonché alla storia dell'Orecchiella e del suo popolamento faunistico. Alle 19 è prevista la partenza del facile percorso notturno, accompagnati dal personale del reparto biodiversità di Lucca, per raggiungere le postazioni di ascolto dove verrà effettuata una prova di censimento al bramito. Al termine e' prevista la cena al sacco ed il rientro.



Evento realizzato condizioni meteo permettendo. E' necessario portare con sé torcia e zainetto ed indossare un abbigliamento da escursionismo autunnale, soprattutto felpa e giacca impermeabile per l'umidità della sera. Prenotazione obbligatoria.

Contatti utili:

Punto Informazione Biodiversità – Orecchiella tel 0583/619098

Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca tel 0583/955525-6; email 043594.001@carabinieri.it