Attenti ai ponti, Comparini: “Ponte Vergai, che fine hanno fatto i soldi stanziati nel 2015?”

martedì, 4 settembre 2018, 08:45

di simone pierotti

Dopo il drammatico crollo del ponte Morandi a Genova, l’attenzione dei mass media e delle istituzioni si è improvvisamente spostata su questo genere di opere e sulla loro manutenzione. Nella nostra provincia uno dei ponti più “spettacolari” ed architettonicamente arditi è senza dubbio il “ponte Vergai”, costruito dal settembre 1931 al settembre 1932 sul fiume Corfino: un’opera progettata dall’ingegner Arturo Damusso, uno dei ponti più alti in Italia (86 metri di altezza per l’arcata maggiore) e che nel 2009 è stato oggetto di interventi di consolidamento. Sufficienti? Può darsi ma, come ci riferisce l’ex consigliere provinciale, ed oggi consigliere comunale di Villa Collemandina, Alberto Comparini, nel 2015 era stato stanziato un nuovo contributo, pari ad 170 mila euro, di cui 90 mila euro per il consolidamento architettonico e 80 mila euro per l’illuminazione.

Nel 2015, ovvero tre anni fa, Comparini, assieme al collega di consiglio provinciale Francesco Pioli, presentò una mozione in merito ai lavori di illuminazione e consolidamento del ponte Vergai sulla S.P. 48 Corfino – Villa Collemandina. La mozione, discussa nella seduta del 15 settembre 2015, venne approvata all’unanimità dei 19 consiglieri presenti. Lo stesso assessore Rovai aveva annunciato alla stampa i lavori al ponte Vergai: da allora, complice sicuramente la “rivoluzione” delle province, sono stati tre anni di silenzio e di quei 170 mila euro non c’è mai stata traccia.

“I soldi c’erano ed erano stati stanziati – denuncia Alberto Comparini – poi non se ne è saputo più nulla. Alla luce dei recenti fatti di cronaca, sarebbe auspicabile che qualcuno ci desse risposte ma soprattutto io sottolineerei che nel caso del ponte Vergai di Corfino, come consiglieri del territorio della Garfagnana, ci eravamo mossi per il bene della nostra comunità ma poi … più nulla”.