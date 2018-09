Garfagnana



Cambio di vertice nella Lega: Caruso commissario

sabato, 29 settembre 2018, 10:55

di eliseo biancalana

Colpo di scena nella Lega: il lucchese Domenico Caruso è il nuovo commissario provinciale del partito. Subentra al senatore Manuel Vescovi, che resta segretario regionale ("nazionale" nel linguaggio leghista) e che ha indicato il suo successore locale. La decisione è stata presa ieri sera (intorno alle 20.30) a maggioranza dal consiglio regionale del partito di Matteo Salvini, con 12 voti a favore, 2 astenuti e 3 contrari (tra cui sembra vi sia stata anche la consigliera regionale Elisa Montemagni).

La decisione viene giustificata con il fatto che Vescovi è anche senatore e quindi non può cumulare troppi incarichi. Il nuovo commissario dovrà gestire in vista delle prossime elezioni europee e amministrative un partito locale che è dato in crescita vertiginosa nei sondaggi, ma al cui interno emergono sensibilità diverse. Tra i temi più divisivi, ci sarebbe in particolare la questione della costruzione del pirogassificatore a Barga. Ma pare anche che i rapporti tra i nuovi arrivati nel partito e la "vecchia guardia" non siano idilliaci. La Lega ha visto negli ultimi tempi parecchi nuovi ingressi, provenienti da esperienze politiche diverse, come per esempio gli ex Udc Giovanni Minniti (attuale capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Lucca) e Antonino Azzarà (eletto di recente consigliere comunale a Pisa nelle file del partito di Matteo Salvini).

Domenico Caruso, 47 anni, ha in passato presieduto il comitato per il no al referendum costituzionale. Sarà il terzo commissario provinciale del partito in ordine di tempo, dopo Francesco Pellati e Vescovi, che non erano residenti a Lucca. Al neo commissario sono arrivati già gli auguri di buon lavoro da parte del gruppo consiliare del capoluogo.