Coltelli (Pd): "La rotonda sul nulla"

venerdì, 21 settembre 2018, 11:27

Il segretario PD Enzo Coltelli interviene in merito alla realizzazione di una rotonda nella frazione di Vagli Sopra, posta all’incrocio tra via Vandelli e la variante per Minucciano.

"Una rotonda - esordisce - che niente ha a che vedere con il miglioramento della viabilità o della sicurezza anzi, costringe chi proviene da Vagli Sotto per andare in direzione Vagli Sopra ad eseguire “circunnavigazione” di questa inutile opera per riportarsi sulla solita viabilità invadendo, con tale manovra, anche la corsia opposta".



"La ditta, nella sua realizzazione, sta rosicchiando i vari marciapiedi - spiega - e eliminando le opere circostanti tra cui una fontana ormai storicizzata, cercando così di creare ciò che non è possibile. Ora vedremo se con tale scusa verranno realizzate anche altre opere attinenti magari con nessuna pertinenza alla pubblica utilità. Chiunque percorre tale strada e vede l’esecuzione di tali lavori non fa altro che scrollare la testa in segno di disapprovazione per la mancanza di qualunque presupposto".

"Detto in altre parole - attacca -, oltre a soldi spesi, per niente si sta peggiorando quanto esistente. Ora i più maligni sostengono che serve quale piedistallo per una nuova statua staremo a vedere, la produzione non manca. Le opere e i servizi necessari nel nostro comune di gran lunga più necessari sicuramente non mancano, ma come va di moda viene privilegiata non la necessità ma l’apparenza, dicono porti più consensi e questo purtroppo non è un male solo per Vagli".



"Vediamo nascere impianti di illuminazione - continua - che servono ai pesci o ai cinghiali (percorso lungo il lago o lungo la via Vagli-Minucciano) quando quelli all’interno degli abitati sono insufficienti o da rifare in quanto ormai obsoleti e che hanno alti costi di gestione. Vorrei però ricordare agli amministratori che il loro dovere è quello di curare l’aspetto del territorio, partendo dalle opere più necessarie e almeno quando ci sono opere decadenti, non credo si possa disquisire sulle modalità di scelta e privilegiare opere come questa".

"Forse - conclude Coltelli - si sono già dimenticati del ponte lungo la strada dei Prunelli (strada che porta alle cave di Vagli) che attraversa il fosso Tambura è uno dei tanti esempi , che non mi sembra goda di buona salute, oppure aspettiamo che succeda da Genova. E’ visibile a tutti il muro lungo la strada via P. Pieroni sotto l’ex Convento, oltre a non rappresentare un’esempio di decoro urbano rappresenta un pericolo. Ma questi vi assicuro sono solo piccoli esempi della lungimiranza di questa amministrazione che incassa notevoli proventi dalle cave ma oramai specializzata nella costruzione di statue".