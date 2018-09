Garfagnana



Coltiva marijuana a domicilio, arrestato 55enne

sabato, 29 settembre 2018, 16:38

Un 55enne, senza precedenti di polizia, è stato arrestato nella giornata di ieri, nell’alta Garfagnana, per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti dai carabinieri della stazione di Camporgiano nell’ambito di mirati servizi preventivi per il controllo del territorio.



Verso le 17, infatti, i militari hanno sorpreso l'uomo mentre era intento ad innaffiare cinque piante di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito poi al personale operante di rinvenire ulteriori 17 piante di marijuana, coltivate nel giardino situato nei pressi della sua abitazione. Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.

Portato in caserma per le formalità di rito, e su disposizione dell’autorità giudiziaria, i carabinieri lo hanno tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo celebratosi questa mattina.

A seguito dell’udienza, l’arrestato è stato condannato alla pena di quattro mesi sospesa ed al pagamento di una multa pari a 850 euro. Sempre su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato rimesso in libertà.