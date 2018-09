Garfagnana



Corsi di ballo agli impianti sportivi di Gallicano

giovedì, 20 settembre 2018, 08:43

Agli impianti sportivi di Gallicano si inserisce la danza sportiva come grande novità nelle attività di Daisy Dance. Da venerdì 21 settembre inizieranno i corsi di ballo con Luca e Margherita. Si inizierà alle 17.30, con i più piccoli per i corsi dei bambini e ragazzi, e alle 20.30 sarà la volta dei balli di gruppo, un corso adatto a persone singole. Per finire, alle 21.15 ballo liscio e caraibici (walzer, fox, tango, mazurka, cha cha, salsa... etc.).