Garfagnana



Corso di teatro per adulti normodotati o affetti da disabilità a Camporgiano

giovedì, 27 settembre 2018, 10:29

Corso di teatro organizzato dall'associazione Laboratorio Teatrale dei Contafole, in collaborazione con la pro loco e il comune di Camporgiano e l'Unione dei Comuni della Garfagnana, dal titolo "Sipario Aperto" per adulti normodotati o affetti da disabilità.



"Il mio laboratorio - spiega Giorgio Santarini, presidente del Laboratorio Teatrale dei Contafole di Camporgiano - non è nuovo a questo tipo di esperienze: dal 2006/7 partecipa al progetto " Impossibile Arte...Possibile" organizzato dalla provincia di Lucca ed ha lavorato anche con altre associazioni che si propongono tali finalità. Da alcuni anni collabora con il Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga e tiene dei corsi di teatro per adulti disabili per offrire, a persone che spesso vivono ai margini della nostra società, una gratificazione emotiva non indifferente e una maggiore visibilità. Le persone che partecipano a questi incontri infatti "giocano" a fare teatro con il gesto con il corpo, con la mimica e, più raramente, con la parola. In ogni caso il tema degli incontri è sempre basato sulle emozioni: paura, gioia, allegria, indifferenza..."



Il corso, gratuito e aperto a tutti, si terrà ogni quindici giorni, di venerdì, dalle ore 14,30 alle 17 presso la sala del Centro Museale di Camporgiano a partire da venerdì 28 settembre.