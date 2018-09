Garfagnana



Corso turismo, open day all'Unione

giovedì, 13 settembre 2018, 10:42

Si terrà martedì 18 settembre delle 10 alle 13, presso la sala consiliare dell’Unione Comuni Garfagnana, l’incontro di presentazione delle azioni finanziate dal bando regionale POR-FSE 2014 – 2020 per la condivisione e pubblicizzazione delle iniziative studiate per lo sviluppo e la promozione del territorio, con un occhio di riguardo al turismo di ritorno alle radici e al turismo accessibile e responsabile attraverso il progetto Work in Social Tourism che si svilupperà nei prossimi mesi con una serie di corsi formativi di più tipologie.

In particolare l’Unione Comuni Garfagnana intende condividere una meritevole proposta formativa relativa alla filiera del turismo a favore della crescita e dell’occupazione locale con l’obiettivo di sviluppare una rinnovata rete territoriale, la qualificazione di figure professionali strategiche, la riqualificazione e aggiornamento degli occupati e degli imprenditori già operanti nel settore del turismo, incentivando l’innovazione, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della Macroarea Turismo oltre al consolidamento dell’esistente.

Il primo di una serie di bandi, in attivazione già dal prossimo autunno - con sede presso l’Unione Comuni Garfagnana a Castelnuovo e la Società Cooperativa Sociale Zefiro a Lucca - è il corso di qualifica per “Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio” (Formazione per l’inserimento lavorativo – qualifiche) per cui durante l’evento sarà già possibile presentare domanda di iscrizione.

Tra i relatori, oltre alla presentazione generale a cura dell’Unione Comuni Garfagnana e dell’Agenzia Formativa Athena srl, interverranno sui temi di Turismo sostenibile e Responsabile, Turismo di ritorno in Garfagnana, professioni del turismo tra innovazione, bisogni del territorio e ascolto del cliente e turismo come esperienza emozionale: Giuseppe Pacini, docente del corso, project manager per organizzazioni complesse, esperto in promozione e definizione di politiche sociali e del territorio, web marketing e finanziamenti europei; Gianluca Testa, docente del corso, giornalista e storyteller, già collaboratore di Corriere della Sera, è redattore del mensile Montagne360 e scrive per Intoscana.it, Il Giornale della Protezione Civile e Il Paese della Sera. Si occupa di social (e di sociale); Lorenzo Chiani, Consigliere Nazionale CTS, esperto del mondo del lavoro nell’ambito turistico specificatamente nella progettazione turistica, agenzie di viaggio, Tour Operator e rapporti con gli enti locali.

La domanda di iscrizione inoltre dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dalla Regione Toscana o scaricabili dal sito della Regione e dell’Unione stessa, allegando obbligatoriamente fotocopia di un documento di identità, fotocopia dello stato di disoccupazione rilasciata dal CPI, CV aggiornato e firmato, se stranieri: permesso di soggiorno (se dovuto) e certificato di competenze A2 lingua italiana (in sua assenza, il candidato sarà convocato da Athena srl per lo svolgimento del test di verifica). Tali moduli dovranno pervenire presso la sede di Athena srl o presso Zefiro a mano, o per raccomandata a/r, o tramite email o pec entro e non oltre il 23/09/2018.

Il presidente Poli invita tutti i soggetti, in particolare i giovani che guardano al settore per il loro futuro, ed operatori potenzialmente interessati a parteciparvi e diffondere la notizia. Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’Unione Comuni Garfagnana 0583.644908.