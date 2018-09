Garfagnana



Crisi Unicoop Tirreno, Bigazzi (Filcams) e Sgrò (Uiltucs): "Giusta mobilitazione"

venerdì, 21 settembre 2018, 10:20

Continuano le vicissitudini delle lavoratrici e dei lavoratori di Unicoop Tirreno. Nell'incontro nazionale del 5 settembre l'azienda ha comunicato l'intenzione di procedere alla cessione di otto punti vendita del sud del Lazio e di voler disdettare il Cia (Contratto Integrativo aziendale) oltre all'accordo sottoscritto lo scorso anno, che già prevedeva sacrifici e rinunce da parte dei lavoratori. Tali rinunce e sacrifici erano stati accettati con grande senso di responsabilità. Oggi si vogliono nuovi sacrifici e senza certezze.

"Nella nostra provincia - spiegano Sabina Bigazzi (Filcams Cgil Lucca) e Giovanni Sgrò (Uiltucs Toscananord) -, fortemente caratterizzata da stagionalità, già si erano sentite le prime avvisaglie di un profondo cambiamento anche nei rapporti con le rappresentanze sindacali, proprio nella gestione della stagione".

"Nella provincia - concludono - sono presenti sette punti vendita, con circa 200 lavoratori. Nonostante l'andamento non negativo dei sette punti vendita, siamo molto preoccupati sia per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, sia per quanto e cosa verrebbero a perdere qualora l'azienda procedesse alla disdetta del Cia. Bene, perciò, hanno fatto le OO.SS Nazionali ad annunciare un percorso di mobilitazione, ed a proclamare lo sciopero per il prossimo 26 settembre".