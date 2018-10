Garfagnana



Dalla Garfagnana per il centesimo dell’aeroporto di Furbara

lunedì, 1 ottobre 2018, 08:35

Giovedì 20 settembre si è tenuta sull’aeroporto di Furbara, sede del 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica Militare, una solenne cerimonia per ricordare i 100 anni di attività dell’aeroporto, i 75° anniversario delle missioni in Africa Settentrionale degli Arditi Distruttori Regia Aeronautica e i 10° anniversario della costituzione dello Stormo.

Su invito del comandante del 17° Stormo Incursori, colonnello Gino Bartoli, è intervenuta alla cerimonia una delegazione del comune di Castelnuovo di Garfagnana con il presidente del consiglio comunale Francolino Bondi e con l’assessore Pierluigi Raggi in rappresentanza del sindaco.

Era presente anche una delegazione del nucleo paracadutisti Garfagnana guidata dal fiduciario sergente del genio guastatori paracadutisti Riccardo De Lucia, delegazione della quale faceva parte anche il decano del nucleo, reduce della seconda guerra mondiale, tenente pilota aliantista d’assalto dell’aeronautica nazionale repubblicana Ivano Guidi.

Nello spirito di collaborazione fra militari in servizio e militari in congedo, il comandante dello Stormo ha affidato al nucleo paracadutisti Garfagnana il compito di allestire la mostra fotografica dedicata agli arditi distruttori regia aeronautica e alle loro missioni, predisposta in un apposito spazio al di sotto della calotta di un paracadute a simboleggiare la continuità fra gli ADRA e gli odierni incursori del 17° Stormo.

La mostra, che conteneva fotografie inedite provenienti dagli archivi personali di alcuni ADRA, è stata apprezzata da tutti i presenti e in particolare da generale di brigata aerea miniscalco, comandante del comando forze operative speciali dal quale dipende il 17° Stormo, che si è amichevolmente intrattenuto con i presenti e con in tenente pilota ilota Ivano Guidi con il quale ha avuto un interessante scambio di ricordi sulle reciproche esperienze di volo e di vita operativa.