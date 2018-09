Garfagnana



Dalla Garfagnana per spegnere le fiamme sul Monte Serra. La regione: "Niente fuochi fino al 10 ottobre"

giovedì, 27 settembre 2018, 09:49

di andrea cosimini

Ci sono anche loro, gli operai forestali dell'Unione dei comuni della Garfagnana, in prima linea per domare le fiamme che, in questi giorni, hanno interessato il Monte Serra, sul versante pisano, causando lo sfollamento di circa 700 persone.



Ogni giorno, da ormai tre giorni, l'Unione ha mandato sul posto una squadra composta da due mezzi antincendio, uno con le botti d'acqua per lo spegnimento delle fiamme e uno attrezzato per realizzare aperture nel bosco tramite motosega ed altri strumenti. "L'incendio - commenta Mauro Giannotti, responsabile del servizio di protezione civile - è stato devastante. Al momento, si calcolano circa 1.400 ettari bruciati. Il danno ambientale risulta consistente: è stato stimato che per ripristinare il bosco saranno infatti necessari dai 15 ai 20 anni. Non solo. Alle già difficili operazioni di spegnimento, dovute anche al forte vento di questi giorni, si è aggiunto ora il rischio idrogeologico dell'area".

Intanto, dalla regione, il presidente Enrico Rossi ha fatto sapere che, da ieri, il settore forestazione della Regione Toscana ha istituito un nuovo periodo a rischio incendi che sarà valido fino al 10 ottobre, a causa del vento forte previsto anche nei prossimi giorni. Pertanto, con questo atto, si vietano l'abbruciamento di residui forestali e l'accensione di fuochi in tutta la regione.

Foto di Giacomo Mozzi