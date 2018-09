Garfagnana : molazzana



Due alpiniste bloccate in parete sulla Pania Secca, recuperate dal Sast

sabato, 22 settembre 2018, 22:33

di andrea cosimini

Sono rimaste bloccate, al buio, nella parete ovest sui denti della Pania Secca, nel comune di Molazzana, mentre percorrevano una via alpinistica. Scendendo con delle corde doppie si sono ritrovate in una zona che non conoscevano e, visto anche il calare del sole, hanno preferito, giustamente, chiamare i soccorsi.



Brutta avventura ieri sera per due alpiniste che, intorno alle 20, hanno chiamato la centrale del 118 per chiedere di essere soccorse. Subito è stata inviata sul posto una squadra del Sast, Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, della stazione di Lucca che, a piedi, ha affrontato la parete, arrampicandosi dal basso, fino a raggiungere le due alpiniste intorno alle 23.30.



Le due donne soccorse, unite agli operatori del Sast, si sono poi ricalate lungo la parete, di notte, raggiungendo, intorno alle 1.30, le baite sottostanti dove iniziavano i tracciati per le auto.



Le alpiniste, fortunatamente, non hanno riportato problemi fisici, semplicemente, hanno richiesto, in parete, un po' d'acqua.