Garfagnana : molazzana



Due alpiniste bloccate in parete sulla Pania Secca

sabato, 22 settembre 2018, 22:33

di andrea cosimini

Una squadra del Sast, Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, sta intervenendo in queste ore nel comune di Molazzana dove due alpiniste sono rimaste bloccate in parete sui denti della Pania Secca.



Notizia in aggiornamento