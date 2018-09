Garfagnana



Due mesi ricchi di eventi in Garfagnana

domenica, 30 settembre 2018, 09:54

Ottobre e novembre saranno due mesi ricchi di eventi in Garfagnana, come fanno sapere dallo Iat, l’ufficio turistico di Castelnuovo, dedicati ai sapori e ai colori dell’autunno con protagonista assoluta la castagna.



Ecco il calendario completo:



Domenica 30 Settembre

• Vagli Sotto – La zucca più grossa

Venerdì 5 Ottobre

• Castelnuovo di Garfagnana – Presentazione libro e filmato Alpi Apuane incisioni rupestri



Sabato 6 Ottobre

• Parco dell’Orecchiella (Villa Collemandina) – Escursione con il CAI Garfagnana



Domenica 7 Ottobre

• Metello (Castelnuovo di Garfagnana) – Castagnata

• Cascio (Molazzana) – Castagnata in piazza

• Castelnuovo di Garfagnana – Pranzo bello e buono

• Camporgiano – La polenta nella tradizione



Domenica 14 Ottobre

• Castiglione di Garfagnana – Fiera d’Ottobre

• Trassilico (Gallicano) – Festa della castagna



Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre

• Castelnuovo di Garfagnana – Giornate del SuperAbile



Domenica 21 Ottobre

• Careggine – Festa della castagna

• Pieve Fosciana – Sapori d’autunno

• Riana (Fosciandora) – Festa del vino



Sabato 27 Ottobre

• Castelnuovo di Garfagnana – 14^ Stracastelnuovo, corsa podistica



Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre

• Castelnuovo di Garfagnana – Castagnata della Corale



Domenica 28 Ottobre

• Lago di Pontecosi (Pieve Fosciana) – Castagnata sul Lago

• Parco Avventura Selva del Buffardello (San Romano in Garfagnana) – Festa delle zucche

• Monte Forato – (Fabbriche di Vergemoli) – Altalena del M. Forato



Sabato 3 e Domenica 4 Novembre

• Castelnuovo di Garfagnana – Garfagnana Terra Unica



Domenica 4 Novembre

• Colle Aginaia (Gallicano) – Castagnata in allegria

• Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) – La fine di una guerra Luci sulla Via



Domenica 11 Novembre

• Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) – Il ’56 Luci sulla Via Lupinaia (Fosciandora) – Festa della castagna

Sabato 24 Novembre

• Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) – Donna è bellezza Luci sulla Via