Garfagnana



Gallicano: al via asfaltature per 160 mila euro

mercoledì, 12 settembre 2018, 15:10

Continua l'opera di sistemazione delle strade comunali messa in atto dall'amministrazione di Gallicano nel corso di questi anni. Dopo i 200 mila euro del 2015 e i 175 mila del 2016, quest'anno saranno investiti euro 160 mila in asfaltature.



"In questi anni abbiamo cercato di mettere in sicurezza molte delle strade di collegamento alle nostra frazioni che versavano in pessime condizioni." afferma Dino Ponziani assessore ai lavori pubblici "Quest'anno abbiamo ultimato un intervento su Bolognana in Via della Chiesa e sono in corso i lavori all'interno dell'abitato di Colle Aginaia. Entro la fine dell'anno saranno poi asfaltate diverse vie del capoluogo in evidente stato di degrado: Via Leandro Puccetti, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via della Rena, Località Guerri, Via Serchio accesso case popolari, strada di accesso Cittadella e Piazzale Gruppo Valanga."



"In quattro anni abbiamo investito oltre mezzo milione di euro nell'asfaltatura delle nostre strade segno tangibile dell'attenzione della nostra amministrazione verso la sicurezza dei cittadini." - dichiara David Saisi Sindaco di Gallicano - "Al piano di asfaltature si affiancherà anche un intervento di circa 30.000 euro, richiesto a viva voce dai nostri paesani, per l'installazione di dossi su alcune vie comunali. Infine la manutenzione ordinaria: a Ottobre partirà il taglio autunnale del verde lungo tutte le strade comunali."