Garfagnana : fornovolasco



Grotta del Vento, da sotto... terra alla luna

martedì, 18 settembre 2018, 09:51

di loreno bertolacci

Parafrasando il titolo del famoso romanzo di fantascienza di Giulio Verne “Dalla terra alla luna” si arriva a quello dell’articolo, dando bene l’idea di ciò che sta avvenendo di veramente importante nel nostro territorio in particolare nella Grotta del Vento di Fornovolasco. Strano a dirsi ma le sperimentazioni che vengono fatte in questi giorni in una grotta del nostro territorio, unica nel suo genere, riguardano le future missioni spaziali ed in particolare la permanenza dell’uomo per tempi lunghi nello spazio o su basi lunari piuttosto che marziane. L’acqua, quale elemento essenziale per la vita che nelle nostre zone in particolare abbiamo in abbondanza e spesso viene sprecata o inquinata, nello spazio diventa un elemento da conservare, riutilizzare e chiaramente con il minor spreco possibile.



Il progetto e lo studio che si sta facendo nella Grotta del Vento ha proprio questo scopo, ovvero analizzare l’acqua in un ambiente isolato sviluppando un sistema integrato di controllo della biocontaminazione. Per tre giorni gli scienziati si sono dati appuntamento proprio a Fornovolasco nella Grotta del Vento per sviluppare e testare sul campo queste apparecchiature di analisi nell’ambito del progetto “Biowyse” cofinanziato dall’Unione Europea Horizon 2020 e con partner un consorzio internazionale fatto di varie imprese.



Sviluppare un sistema di controllo in tempo reale della biocontaminazione dei sistemi idraulici e sulle superfici umide della stazione spaziale Iss, preparando le future missioni e colonie spaziali. Dopo tre anni di lavoro è stato realizzato il prototipo in un unico sistema integrato: un primo modulo per il monitoraggio basato sulla tecnologia della bioluminescenza, un secondo modulo di decontaminazione che avviene per mezzo di lampade a led ultraviolette ed un ultimo elemento di prevenzione costituito da un contenitore argentizzato con potere antimicrobico. L’acqua prima di essere utilizzata viene controllata da questo complesso sistema di monitoraggio ed in caso di contaminazione trattata mediante lampade ultraviolette.



La scelta per gli scienziati della Grotta del Vento deriva proprio dalle sue caratteristiche di ambiente isolato, proprio come nelle stazioni spaziali. Avendo un unico ingresso e con caratteristiche quindi di ambiente confinato, l’unica fonte di inquinamento è quella umana, proprio come nelle stazioni spaziali. Umidità e condense con caratteristiche uniche e prive di contaminazioni fanno di questa grotta una importante location di studi quindi per varie sperimentazioni ai più alti livelli tecnologici e scientifici.



Il simposio, dopo una introduzione del sindaco Michele Giannini, ha avuto come relatori Vittorio Verole, lo scopritore cinquanta anni fa della grotta. Già negli anni passati furono fatti esperimenti di permanenza in ambiente isolato di esseri umani, esperimenti seguiti dalla Nasa. Si sono poi alternati nell’illustrazione del progetto i vari scienziati e studiosi presenti che hanno spiegato in modo dettagliato questi test che si stanno facendo e la loro importanza per le future missioni spaziali ed anche sulla terra nei vari campi di applicazione.



Era presente anche il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, grande conoscitore della zona e della grotta che è divenuta uno dei biglietti da visita per tutta la Toscana. Alla fine dell’incontro un momento conviviale presso il vicino ristorante, dove gli invitati presenti hanno avuto modo di conoscere personalmente gli scienziati e studiosi provenienti da varie parti d’Italia. Anche loro però hanno avuto modo di conoscere la nostra valle, le sue bellezze e le specialità culinarie della sua tavola, altrettanto importanti per la sopravvivenza umana. Chissà se un giorno non vengano a far parte dell’alimentazione dell’uomo nelle sue missioni interplanetarie.



Fornovolasco e la Grotta del Vento nello spazio, questo è il futuro riservato a questo magnifico angolo della Toscana grazie al progetto “Biowyse” che tutti si augurano sia il primo di una lunga serie, visto che non è facile trovare ambienti incontaminati come quelli della Garfagnana, ambienti da salvaguardare e far conoscere ulteriormente in tutto il mondo ed ora nello spazio.