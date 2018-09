Garfagnana



"In Africa in moto ricordando il nostro amico Pierluca"

domenica, 9 settembre 2018, 12:53

Dopo 8 mila 761 chilometri percorsi sul territorio africano tra Marocco, Sahara Occidentale e Mauritania, con la loro moto, una Honda Africa Twin del 1993, icona della leggendaria Paris-Dakar, nel ricordo del loro amico Pierluca Rossi di Castelnuovo, giornalista, scrittore e documentarista a livello internazionale, prematuramente scomparso, sono ritornati a casa in Garfagnana Jean Claude Del Carlo, castelnuovese e la fidanzata Barbara Pozzobon, docente presso la scuola media di Gallicano.

Un'esperienza indimenticabile che Jean Claude, uno dei due protagonisti del viaggio, ha voluto raccontare, come una sorta di diario, dal giorno della partenza a quello dell'arrivo:

"Il viaggio è stato molto bello, interessante ed affascinante. Ci eravamo imposti di non fare autostrade, o farne il meno possibile, per poter assaporare vecchie strade, magari che hanno fatto parte della storia; oppure che attraversano borghi antichi, dove poter scorgere qualcosa di interessante o scattare qualche foto. Così, abbandonata l'autostrada a Menton, ci siamo diretti verso le "Gorges du Verdon". Un paesaggio mozzafiato nella Provenza. Un canyon lungo un trentina di km, con un'acqua verde smeraldo stupenda. La notte ci siamo accampati in una prateria poco distante dove coltivano, per decine di kmq, lavanda. E' una zona delle Alpi francesi molto bella.

Ogni mattina la sveglia suonava presto. C'è da smontare il "campo"; rifare la tenda, sistemare ogni cosa al suo posto, fare manutenzione alla moto e caricarla. La prima vera "sosta" da turisti l'abbiamo fatta a Barcellona. Ci siamo concessi due giorni in cui abbiamo girato la città a piedi. Ripreso il viaggio, la prua dell'Africa (twin) è puntata a sud-ovest e km dopo km abbiamo disceso tutta la penisola Iberica attraverso immense praterie e paesaggi da cartolina. Antichi borghi medioevali stupendi, per fortuna lontani dalla Spagna turistica dove hanno cementificato ogni metro di costa. Dopo sei giorni finalmente ci imbarchiamo per l'Africa. Mentre dal ponte di coperta osservo l'avvicinarsi della costa africana, sono avvolto da mille pensieri, dubbi, preoccupazioni. Andrà tutto bene? E se succedesse qualcosa? Ho molti ricambi, però le domande rincorrono nella mia mente...

Quando dopo un'ora e mezzo di navigazione si apre il portello di prua, ed io e la Barbara a cavallo della nostra Honda ci avviamo verso l'uscita del porto, tutti i brutti pensieri svaniscono. Siamo in terra d'Africa, ma Ceuta è da sempre un'enclave spagnola e lo scenario è ancora quello europeo. Seguendo le indicazioni, dopo 5 km arriviamo alla frontiera. File lunghissime di auto e persone ed un rumore assordante di clacson ci accoglie. La procedura non è delle più sbrigative e semplici. Per svolgere le pratiche ci vogliono oltre due ore. Verso le 17 finalmente siamo in Marocco. Ci dirigiamo subito verso est. La parte nord del paese è molto ben servita da strade. C'è un traffico impressionante ed è molto facile vedere su strade a 3/4 corsie camion, macchine, motorini e carretti trainati da asini. Barbara a tutto questo rimane un po' sorpresa, la mia risposta è stata: benvenuta in Africa!

Nel nord, dove le strutture sono migliori, abbiamo approfittato dei "riad". Sono una sorta di affittacamere dove, con pochi euro, puoi dormire.

La strada verso il deserto è molto lunga ed offre sempre scenari stupendi. Ogni giorno facciamo una media di 400/500 km. Lasciato il nord si prosegue verso le montagne dell'Atlante dove attraversando la famosa "Foresta dei Cedri", stupenda; ci siamo imbattuti in una colonia di bertucce di montagna, delle simpatiche scimmiette che non disdegnano alcun tipo di cibo offerto dai turisti. Poco distante, nel più assoluto stupore si attraversa un paese, Ifrane, chiamato "la Svizzera del Marocco": case in pieno stile di montagna, giardinetti curatissimi e strade perfette. Da qui inizia a cambiare nettamente il paesaggio. Sparisce la vegetazione ed inizia l'avvicinarsi del deserto. Attraverso una discesa di oltre 200 km si raggiunge Errachidia, la prima cittadina alla porte del Sahara. Lo scenario è completamente stravolto. La terra è un rosso mattone, fatta di scaglie di pietra misto a sabbia. Lasciamo la strada centrale addentrandoci per qualche km nel deserto per passare la notte. La prima notte nel deserto. Sono circa le 19 e bisogna esser abbastanza sbrigativi nel montare la tenda, perché a questa latitudine il sole va giù molto in fretta. Siamo avvolti da un silenzio impressionante. Appositamente non lo voglio infrangere con la musica dell'MP3.

La stanchezza del viaggio si fa sentire e poco dopo crolliamo tutti e due in un sonno profondo. La sveglia del mattino ci mette subito di buon umore e, dopo un caffè, iniziamo a rifare i bagagli. Siamo a circa 30 km dalla bellissima cittadina berbera dove ci attende una (speriamo) buona colazione. Arriviamo e mentre Barbara fa rifornimento di acqua, io riempio i serbatoi della moto di carburante. Adesso la direzione è per Merzouga dove ci attendono le sue famose dune color oro. Quando in lontananza a decine di km si cominciano ad intravedere il cuore accelera il battito. Ti avvicini, ti avvicini sempre più fino a vedere che sparisce la pista sotto le gomme ed inizia la sabbia.

Welcome to Sahara.

Parcheggiamo la moto e con le mani ed i piedi, con il cuore in gola come due bambini al luna park, saliamo sopra la prima duna. Lo sguardo verso sud ovest (direzione confine algerino), si perde nell'immenso oceano di sabbia. Restiamo in silenzio. Nessuno di noi vuol infrangere questo momento. Mi siedo e ripenso al Pierluca. Molti anni prima, una sera d'inverno in piazza lui mi disse: se un giorno avrai modo di veder il deserto, quello vero, fatto di dune e sabbia, non lo dimenticherai più.

Come cena abbiamo "sgranocchiato" un pacchetto di Wafer comprato a Fes. Un compromesso giusto per la dieta al prezzo di una notte tra le stelle del Sahara. Trovarsi nel buio più assoluto è stato stupendo, non sono mancati i pensieri e qualche lacrima dedicati a Pierluca e a nostra figlia Marialuisa volata in cielo sei anni fa.

Si riprende la strada al mattino, direzione Ouarzazate, cittadina deliziosa circondata dal deserto dove il tempo si è fermato secoli fa. Qui conosciamo anche un simpaticissimo signore che collabora con Avis e la Città del Vaticano. Parlava un buonissimo italiano, ci siamo intrattenuti nel suo negozio per una buona ora. Gentilmente ci ha detto la strada da seguire per Tata. Una strada non ufficiale, tutta sterrata per almeno 150 km costeggiando un'oasi stupenda in mezzo ad un palmeto. Per pranzo abbiamo mangiato in un villaggio dell'oasi, suscitando la curiosità di numerosi bambini non tanto abituati a veder turisti in moto. Purtroppo senza mappa e con le poche indicazioni scritte dal nostro amico di Ouarzazate, sbagliamo strada perdendoci in un'infinità di passi di montagna con strade mal messe.

Finalmente grazie all'indicazione di un camionista, cambiamo completamente destinazione e dopo tre ore, sotto un diluvio che sembra di essere in Garfagnana di novembre, sbuchiamo a Marrakech. E' quasi sera e ci mettiamo alla ricerca di un alloggio. Sistemati per la notte, si va alla scoperta di questa famosa città, ci dirigiamo subito verso piazza Jamaa el Fna. Qui veniamo accolti da incantatori di serpenti, addomesticatori di scimmie, danzatori berberi, non mancano le centinaia di bancarelle del street food marocchino. La calda serata non ci fa disdegnare delle ottime spremute di agrumi a prezzi veramente irrisori.

Il mattino dopo si parte, questa volta bisogna arrivare veramente a Tan Tan.

Ormai sono passati quasi 10 giorni dal nostro ingresso in Marocco, tutto sta andando bene, anche se, man mano che ci avviciniamo al West Sahara si incrementano i controlli di polizia. C'è l'obbligo di fermarsi ed aspettare il proprio turno prima di passare. Nella carreggiata sono presenti bande chiodate. Arriviamo a Tam Tam alle porte dell'oceano. Un vento fortissimo accompagnato da un puzzo incredibile di sardine che sovrasta l'area per centinaia di km, ci dà il benvenuto. Piove e stranamente fa freddo. Dalle Canarie arrivano nuvole cariche di pioggia. La nostra "prua" è rivolta a sud. Un cartello stradale ci indica le varie distanze, tra queste Dakar 1882Km ,Dahkla 920Km. Siamo a 1100Km dalla Mauritania. Ci assicuriamo benzina ed acqua, una controllata generale alla moto ed alle 8 del mattino seguente si parte. Costeggiando il mare, il forte vento mi obbliga a fare una fatica incredibile per tenere la moto dritta. Andatura ridotta a 50km/h. La sabbia copre interamente il manto stradale. Lungo la strada fermo a bordo pista, con una Harley 1200 abbastanza datata, incontriamo un ragazzo (Sebastian); spagnolo dei paesi Baschi. E' fermo perché ha un problema con la ruota posteriore ormai finita. Inoltre non è sicuro di farcela con la benzina, nonostante una piccola tanica da 5L. Non possiamo lasciarlo per strada. Così gli dico "faremo i restanti km assieme", andatura molto ridotta, vediamo di arrivare a Laayoune dove un suo amico pare, gli dovrebbe aver spedito una gomma dalla Spagna. Dopo oltre sei ore siamo arriviamo nella capitale del Sahara Spagnolo. Siamo stravolti per il viaggio in condizioni così difficili. Ho le braccia a pezzi. Ci fermiamo in un caffè, salutiamo Sebastian e cerchiamo da dormire. E' ancora presto e decidiamo quindi di proseguire. Dakhla è ancora lontana e il sole sta scendendo velocemente. Siamo ancora a 100km da Boujdour, l'unica città tra Laayoune e Dakhla. L'incontro molto ravvicinato con un cammello che girottolava nel buio e mancato per un pelo, ci fa capire che è meglio fermarsi. Al mattino seguente, raggiungiamo Boujdour e il signore del cafè ci dice che per arrivare a Daklha la strada sarà anche peggio. Se il buon giorno si vede dal mattino…

Tra controlli di polizia ogni 10/15km. e mandrie di cammelli, nel tardo pomeriggio arriviamo nella penisola di Dahkla. La nuova Malibù dei surfisti. Una lingua di terra divisa tra l'oceano e dune di soffice sabbia bianca. Un paesaggio che quasi toglie il fiato e ripaga delle fatiche per arrivarci. La sabbia è molto fine, color bianco/grigio e soffice. Decidiamo di fermarci un giorno. Così lascio Barbara all'accampamento ed io arrivo in città in cerca di provviste. Al supermarket chiedo per la Mauritania , siamo a 180km. Bene, domani varcheremo l'ennesimo confine. Al rientro scarico la moto di ogni cosa per alleggerirla e ripensando alla mitica Parigi Dakar, mi faccio un overdose di adrenalina pura tra le dune in moto. E' un sognare/godere difficile da esprimere. La notte è difficile chiuder occhio con quel vento che soffia forte. Il mattino seguente, mentre stiamo preparando la partenza, come in un film, da dietro una duna in lontananza appare un bellissimo Tuareg in sella al suo cammello con un altro che trasporta merce. La scena sembra surreale. Il suo volto è completamente avvolto nello "Chechè" scuro. Rimaniamo imbambolati a guardare la scena. Quando ci passa vicino un cordiale saluto "Salam aleikum" "Alek salam", sarà la nostra risposta prima di vederlo sfumare nuovamente tra le dune bianche. Via si parte... ma dopo circa 10 km sentiamo un forte odore di benzina. La strada sconnessa ha fatto sì che si tranciasse un tubo del serbatoio laterale sinistro. Mi fermo a bordo strada e fortunatamente, grazie ad una matassina di filo di ferro che mi ero portato dietro, riesco a strozzare il tubo prima della spaccatura; il problema è che il sinistro non è più collegato con il condotto. Poco male, lo useremo come tanica… Metto benzina ed all'occorrenza lo svuoto. Tre ore dopo siamo al confine. Cielo plumbeo e soldati con AK47 ci accolgono. Diverso l'ingresso che nel Marocco. Siamo noi e qualche camion. I gendarmi marocchini in poco ci liberano dalle scartoffie, mentre 5 km dopo la terra di nessuno; all'ingresso della Mauritania le procedure sono ben diverse. Fogli, documenti, visti, timbri. Non parlano inglese, menomale, il francese della Barbara è molto buono. Fuori piove mentre aspetto lei. Dopo due ore e passa finalmente siamo in Mauritania. Facciamo qualche km dal confine e ci fermiamo nel primo paese, dall'aspetto molto povero. La diversità con il Marocco è impressionante. Puntiamo verso est, dove un signore in groppa ad un Asino in un francese ostentato di dice che a poche decine di km inizia il deserto. Man mano che si prosegue si intravedono in lontananza le dune, ma il forte vento non promette niente di buono. Un cielo grigio fa sembrare di essere da tutt'altra parte. Prendiamo le indicazioni per Atar, ma in queste condizioni è veramente difficile guidare. Quando finalmente arriviamo al piccolo villaggio un gruppo di bambini ci corre incontro. Vogliono caramelle e penne, ma no, purtroppo non li abbiamo. Mangiamo e cerchiamo qualcosa per la notte, poi ripieghiamo sulla tenda. La nottata è lunga, il vento non dà tregua facendo sbattere qualsiasi cosa. Finalmente al mattino un po' di calma. Il sole è alto e le dune si colorano di oro. Scegliamo un posto giusto e con il nostro "striscione" fatto in garage, la mattina della partenza, con un vecchio lenzuolo o una bomboletta spray rendiamo omaggio al mio grande amico. "Se siamo qui - ci siamo detti - è grazie a te. Avevi proprio ragione Pierluca: il deserto se lo vedi, se lo vivi, lo respiri, non lo dimentichi più!"

Restiamo in Mauritania altri due giorni, indecisi se andare a Dakar e spedire la moto via nave o rientrare via terra. Il contakm segna 7648 e rientrare vuol dire altri 5 mila. Andare in Senegal comporta due visti da 60 euro l'uno, un'altra carta verde da 90 euro e 1000km per arrivare a Dakar. Oltre alle spese di spedizione moto e rientro in aereo. Optiamo per il rientro via terra. Sette giorni dopo siamo nuovamente a Ceuta, con la Barbara che se ne esce: "E se andassimo in Portogallo a far un po' di mare visto che siamo qui?!"

E così il giorno seguente con la prua ad ovest ci siamo diretti nel bellissimo Algarve, per proseguire poi verso la stupenda Lisbona e fare per qualche giorno un po' di turismo convenzionale.

Il rientro tra Portogallo, Spagna e Francia è stata una passeggiata incantata ed incantevole immersi e spersi tra colline e praterie".