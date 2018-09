Garfagnana : piazza al serchio



Installata una nuova pensilina a Borsigliana

sabato, 29 settembre 2018, 19:17

Gli alunni, ma anche altre persone in attesa dello scuolabus o del pullman di Borsigliana, ora non dovranno più temere vento, pioggia e neve, grazie all’intervento dell’amministrazione comunale di Piazza al Serchio che ha installato una funzionale e capiente pensilina sopra la preesistente panchina nella piazza del paese, la storica Porticciola, antistante il complesso parrocchiale.



“Un grazie sentito – affermano le mamme degli alunni e alunne - all’amministrazione comunale, a cominciare dall’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Luca Cardosi che ha seguito i lavori. In particolare durante la stagione fredda stare sulla piazza a Borsigliana, il mattino presto, in attesa dei mezzi di trasporto pubblici, senza un riparo era veramente difficile per i nostri ragazzi, a cominciare da quelli più piccoli. Tra l’altro nelle vicinanze non ci sono altre difese contro l’avversità atmosferiche e bisognava rifugiarsi contro il muro di cinta del complesso parrocchiale, difendendoci con l’ombrello quando pioveva”.



“La richiesta di molte persone di Borsigliana era in effetti motivata – commenta l’assessore Luca Cardosi – ed abbiamo fatto del nostro meglio per venire incontro alle esigenze di chi aspetta il pullman o lo scuolabus, nonostante le non floride condizioni economiche degli enti comunali, tra cui ovviamente anche Piazza al Serchio. L’importo è stato di 950 euro più Iva, di cui 250 euro li ha offerti la Pro Loco di Piazza al Serchio, 200 presi dalle mie indennità di amministratore ed il resto a carico dell’Amministrazione comunale. La ditta Paolo Corsi ha eseguito il lavoro che ritengo ben fatto, confortato anche dai complimenti e dai ringraziamenti che abbiamo avuto da Borsigliana. Addirittura mi ha fatto piacere una whatsapp giunta sul mio cellulare quando ancora la ditta Corsi era ancora al lavoro a Borsigliana”.