Garfagnana



La Lega Mediavalle e Garfagnana presente all'annuario Arpat a Firenze

venerdì, 14 settembre 2018, 15:32

Nella mattinata di ieri si è tenuta a Firenze, presso Palazzo Strozzi, la presentazione dell'annuario 2018 dei dati ambientali della Toscana (DPSIR). Tra i molti partecipanti, intervenuti da tutta la Toscana, erano presenti per la provincia di Lucca (in particolare la Valle del Serchio), il consigliere provinciale e segretario Lega Simone Simonini e Roberto Andreotti, membro del direttivo locale.



"Una giornata molto interessante - hanno dichiarato Simonini e Andreotti -, un convegno per ascoltare capire e porre domande, poiché crediamo che l'attivismo su questo tipo di eventi serva per capire meglio lo stato delle cose a livello normativo, andando così alla ricerca della migliore soluzione per tutelare sempre al meglio i cittadini, informandoli con dati redatti da organi ufficialmente riconosciuti".



"I report che trovate sui siti - dichiarano i due -, sono molto dettagliati e chiunque vi può accedere facilmente. Siamo rimasti altresì colpiti, da come tutti i presenti, Arpat, Ispra, Snpa, Regione, Legambiente, Confindustria, si siano posti sulla tematica trattamento dei rifiuti, con la necessaria e probabile realizzazione di nuovi impianti, per scongiurare una situazione divenuta emergenziale".



"La Lega Mediavalle e Garfagnana - concludono -, ha chiesto una rilevazione precisa (oltre che dal tipo di inquinanti), di cosa e quanto influisce realmente sull'ambiente. Nelle prossime settimane vedremo di avere risposte puntuali, approfondendo la situazione. Stride la mancata presenza di comitati, politici e amministratori della Mediavalle e Garfagnana. Ancora una volta la Lega Mediavalle e Garfagnana ha garantito ascolto, confronto e serietà, senza fare proclami".