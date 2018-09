Garfagnana



Lucca-Aulla, coppia di treni speciali per la Luminara

sabato, 8 settembre 2018, 08:44

La Regione Toscana – Assessorato ai Trasporti, l’Unione dei Comuni della Garfagnana e della Lunigiana, il Comitato Pendolari della linea Lucca-Aulla e gli Amici del Museo di San Caprasio di Aulla - unitamente al gruppo www.ferrovia-lucca-aulla.com organizzano per giovedì 13 settembre una coppia di treni speciali straordinari per permettere la partecipazione alla famosa “Luminara di Santa Croce” 2018 che, come è noto, si svolge in serata nel centro storico di Lucca, attraverso il percorso che dalla Basilica di San Frediano raggiunge la stupenda Cattedrale di San Martino.



Il treno, in partenza da Aulla, raccoglierà devoti, pellegrini o semplici turisti che intendessero partecipare con il seguente orario di andata e di ritorno:



Andata Ritorno



Aulla Lunigiana 15:35 Lucca 23:30 F.R.

Soliera 15:46 Diecimo P. 23:46

Gragnola 16:00 Bagni di Lucca 23:55

Monzone 16:05 Fornaci di Barga 00:06

Equi Terme 16:10 Castelnuovo G.na 00:20

Minucciano P.C. 16:17 Villetta S.R. 00:28

Piazza al Serchio 16:28 Camporgiano 0034

Camporgiano 16:33 Piazza al Serchio 00:40

Villetta S.R. 16:38 Minucciano P.C. 00:47

Castelnuovo G.na 16:49 Equi Terme 00:53

Fornaci di Barga 17:09 Monzone 00:57

Bagni di Lucca 17:23 Gragnola 01:02

Diecimo P. 17:37 F.R. Soliera 01:09

Lucca 18:00 Aulla Lunigiana 01:20



La proposta si colloca nell’ambito delle iniziative volte a valorizzare la linea Lucca – Aulla, anche attraverso un suo utilizzo al di fuori del normale canale del trasporto viaggiatori / pendolare che, peraltro e già da anni, vede anche l’effettuazione di numerosi treni a vapore in occasioni particolari.



Il treno sarà effettuato con il nuovissimo materiale “Atr220 Swing” di Trenitalia e la partecipazione avverrà attraverso prenotazione dei posti a sedere (limitati ed in via di veloce esaurimento) contattando gli organizzatori al n° telefonico 331-6688188.



Il costo è quello di un normale biglietto ordinario di andata e ritorno da una delle stazioni della linea verso Lucca, senza alcuna maggiorazione o sovrapprezzo, ottenibile anche attraverso le numerose emettitrici “Self Service” di Trenitalia, rivenditorie convenzionate o sul sito www.trenitalia.it .