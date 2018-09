Garfagnana



Lutto nel mondo della scuola e dello sport per la scomparsa di Lucia Evangelisti

venerdì, 21 settembre 2018, 12:28

di simone pierotti

Cordoglio nel mondo della scuola per la scomparsa a soli 50 anni, dopo una malattia, di Lucia Evangelisti, attuale dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo di Garfagnana. Originaria di Borgo a Mozzano, dove viveva tuttora, Lucia era insegnante: dopo essersi laureata in biologia aveva insegnato nella Scuola d’Infanzia, poi matematica per quindici anni alle scuole medie del proprio paese. Dopo aver vinto il concorso per la cattedra di preside, aveva ricoperto il ruolo di dirigente scolastico all’Istituto Comprensivo di Castiglione nel 2015 e, a partire dal 2017, a Castelnuovo di Garfagnana. Dopo meno di un anno, a causa della malattia che la aveva colpita, era andata in malattia ma aveva continuato a ricoprire la propria carica.

La notizia si è diffusa velocemente, suscitando unanime cordoglio in tutte le persone che la conoscevano. Lucia Evangelisti, oltre che nel mondo scolastico, era molto conosciuta nel mondo dello sport, in particolare della pallavolo. Era infatti stata un’ottima giocatrice in gioventù, partendo dal Volley Borgo a Mozzano ed arrivando a giocare in Serie B1. Negli ultimi anni aveva allenato il Volley Barga, società della quale, peraltro, il marito Luca Marchese era presidente.

Lucia lascia nel dolore il marito, avvocato, e un bambino di sei anni.