Maltempo, prolungato codice giallo per temporali fino alla mezzanotte di domenica

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 1 settembre 2018, 12:23

Agosto insolito e di gusto nei boschi della provincia di Lucca dove le condizioni climatiche hanno favorito la nascita dei funghi. La stima arriva da Coldiretti Lucca

sabato, 1 settembre 2018, 11:37

Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti che con queste parole dà voce alle segnalazioni giuntegli dagli stessi rappresentanti degli Atc

venerdì, 31 agosto 2018, 18:33

Serata piena di emozioni quella che ieri sera si è svolta in un’ala del parco della Villa Simonini, a Gallicano, e che ha visto la compagnia “La Ribalta” di nuovo protagonista della prima edizione “All’ombra della Villa”

venerdì, 31 agosto 2018, 17:18

Si sono svolte stamani, presso l'istituto Enrico Fermi, le procedure per l'assegnazione della sede di incarico triennale nelle scuole secondarie di I e II grado per il prossimo anno scolastico da concorso e quelle per l'assegnazione d'ambito e sede di incarico triennale nelle secondarie dalla Graduatorie ad esaurimento (Gae)

venerdì, 31 agosto 2018, 14:30

Si attendono rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità domani, sabato 1 settembre, a causa di una saccatura nord atlantica ovvero una zona di scontro tra masse d'aria diverse, che porta maltempo. Per questo la sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo su tutta...

venerdì, 31 agosto 2018, 10:46

Bombe d'acqua, grandinate e poi di nuovo sole e temperature oltre la media stagionale. Tutti fenomeni tipici del clima tropicale che non hanno risparmiato la Toscana in questo scorcio d'estate, colpendo in modo particolare il settore agricolo e danneggiando circa il 20 per cento dei prodotti ortofrutticoli made in Tuscany. A lanciare l'allarme...