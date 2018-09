Garfagnana



Marcia della Pace, pullman dalla Valle del Serchio

venerdì, 14 settembre 2018, 13:48

La provincia di Lucca sarà ad Assisi, assieme a tanti altri Enti Locali, per la Marcia della Pace 2018, in programma domenica 7 ottobre.

L'amministrazione provinciale ha organizzato - in collaborazione con i comuni di Lucca, Camaiore, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Stazzema - un servizio di trasferimento in bus, come già negli anni passati, per favorire la partecipazione a questo importante evento.

L'iniziativa è coordinata dalla Scuola per la Pace della Provincia, con il supporto dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, dell'Avis di Viareggio, del Forum di Cooperazione Internazionale, dell'Osservatorio della Pace di Capannori.

In tutto partiranno sette pullman: tre da Lucca, uno da Capannori, uno da Castelnuovo di Garfagnana (con fermate a Gallicano e Borgo a Mozzano), uno da Pietrasanta (con fermata a Camaiore - Loc. Le Bocchette) e uno da Viareggio.

La Provincia di Lucca, inoltre, ha aderito al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi, ritenendo importantel'appuntamento di livello nazionale, anche in considerazione del periodo storico che stiamo vivendo, caratterizzato purtroppo da guerre, da violenti conflitti e da una vera e propria crisi della nostra società, che rischia di chiudersi sempre di più su sé stessa, dimenticando i valori fondanti della giustizia, della solidarietà, dell'accoglienza e dell'inclusione.

Per coloro che desiderano partecipare alla Marcia, è obbligatoria la prenotazione agli indirizzi sottoindicati. Il costo per la partecipazione è di 18 euro, comprensivo di quota assicurativa individuale (la cifra potrebbe subire piccole variazioni in base al numero dei partecipanti).

L'arrivo a Perugia (loc. Ponte San Giovanni) è previsto attorno alle ore 8, dove i pullman lasceranno coloro che vogliono coprire l'intera marcia (circa 20 km); chi intende percorrerne solo una parte può fermarsi a Santa Maria degli Angeli. Il pranzo è al sacco.

Sempre da Santa Maria degli Angeli è fissata anche la partenza, prevista attorno alle 17/18, con arrivo alle varie destinazioni in serata.

Le iscrizioni saranno aperte a partire da lunedì 17 settembre, mentre il termine è fissato per mercoledì 3 ottobre, data entro la quale va pagata anche la quota di iscrizione.

Ecco i riferimenti per le iscrizioni:

PARTENZA DA LUCCA ore 5.00 Palasport Via delle Tagliate

PER ISCRIZIONI e INFO GENERALI

Provincia di Lucca – Ufficio Scuola per la Pace

Palazzo Ducale – Lucca

tel. 0583 417481 – email scuolapace@provincia.lucca.it

PARTENZA DA CAPANNORI ore 5.00 Piazza Aldo Moro

PER ISCRIZIONI

Osservatorio per la Pace Comune di Capannori

Piazza Aldo Moro – Capannori

tel. 0583 428800, 0583 428765 – email osservatorioperlapace@gmail.com

PARTENZE DA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA ore 4.00 Piazza della Repubblica, GALLICANO ore 4.15 Cittadella Scolastica, BORGO A MOZZANO ore 4.30 rotonda ex Ristorante "Il Pescatore"

PER ISCRIZIONI

Unione dei Comuni della Garfagnana

Via Vittorio Emanuele II, 9 – Castelnuovo di Garfagnana

tel. 0583 644908 – email patrizia.pieroni@ucgarfagnana.lu.it

Comune di Gallicano

Via Bertini 2 - Gallicano

tel. 0583 73071 – email giulio@comune.gallicano.lu.it

PARTENZA DA VIAREGGIO ore 4.30 Parcheggio PAM Largo Risorgimento

PER ISCRIZIONI

Avis Viareggio

Via Garibaldi 171 – Viareggio

tel. 334 2448251, 0584 943194 – email viareggio.comunale@avis.it

PARTENZE DA PIETRASANTA ore 4.15 Piazza Matteotti, DA CAPEZZANO PIANORE (CAMAIORE) ore 4.30 Parcheggio Loc. Le Bocchette

PER ISCRIZIONI

Da Camaiore

URP Comune di Camaiore

Piazza San Bernardino da Siena 1 – Camaiore

tel. 0584 986202 o 0584 986259 – email urp@comune.camaiore.lu.it

dal Lunedi al Venerdi con orario 8.00 – 13.00

Da Pietrasanta

tel. 347 4167060 – email moramich@hotmail.it