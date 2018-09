Garfagnana : piazza al serchio



Miss Italia, Gloria Tonini tra le 10 più belle d'Italia

martedì, 18 settembre 2018, 12:30

Non avrà vinto la fascia di Miss Italia, ma per la Garfagnana è comunque lei la vincitrice. Il suo sorriso, la sua simpatia, la sua personalità. Gloria Tonini, la bionda di Piazza al Serchio (la numero 14), si è ritagliata comunque un posto tra le 10 più belle dello Stivale.



La finalissima, trasmessa in prima serata su La7, è stata condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Gloria, arrivata a Jesolo con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Toscana, è stata esclusa dopo un duello con Antonietta Fragrasso, la numero 22, a colpi di sette domande a testa, con cinque secondi a disposizione per le risposte. Mare, montagna o divano con la tv accesa? "Mare" ha risposto la piazzina; Ultimo libro letto? "Nei tuoi occhi" (Nicholas Sparks, ndr); "A caval donato..." (in questo caso la concorrente non ha saputo completare il proverbio); Canti sotto la doccia? "Sì"; Cosa ti fa arrabbiare? "La falsità"; 6x8? (e qui, come per la sfidante, le tabelline sono risultate un tallone d'Achille); Piatto che ti riesce meglio? "Non cucino" è stata l'ultima risposta.



La giuria, composta da Maria Grazia Cucinotta, Pupo, Massimo Lopez, Filippo Magnini, Tullio Solenghi, Alessandro Borghese e Andrea Scanzi, ha deciso di eliminare Gloria. Anche se molti, compreso lo stesso Pupo, si sono dimostrati scettici sulle modalità di votazione (davvero, da domande così frivole, si poteva capire se una miss valeva più dell'altra?).



Alla fine, comunque, la fascia di Miss Italia 2018 è stata assegnata a Carlotta Maggiorana. Una 26enne della provincia di Ascoli Pisceno, arrivata a Jesolo con la fascia di Miss Marche, che ha dedicato la propria vittoria al padre scomparso 10 anni fa. Una vittoria, anche questa, che ha fatto discutere, non tanto per l'oggettiva bellezza della miss, quanto per non essere assolutamente un volto nuovo della televisione. Maggiorana infatti è stata valletta in "Avanti un altro", "Paperissima" e nel mondiale superbike 2016. Ha partecipato, inoltre, a diversi film e fiction di successo ed ha recitato una piccola parte nel film "Tree of Life", diretto da Terrence Malick con Brad Pitt e Sean Penn. E' apparsa oltretutto nella commedia "Un fantastico via vai" di Leonardo Pieraccioni ed ha interpretato il ruolo di Sofia nella fiction "L’Onore e il Rispetto".



Maggiorana non era nemmeno un volto nuovo per la stessa Miss Italia. Nel 2011, infatti, si era già iscritta al concorso ma, dopo aver partecipato alle prime selezioni, aveva deciso di ritirarsi.



Per Gloria Tonini resta comunque il ricordo indelebile di quest'esperienza e l'affetto, dimostrato anche dai tanti messaggi ricevuti sulla sua pagina Facebook, delle tantissime persone che le sono state a fianco in questo percorso e hanno tifato per lei ieri sera davanti allo schermo con le dita incrociate.