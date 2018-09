Garfagnana : piazza al serchio



Miss Italia, occhi puntati sulla piazzina Gloria Tonini

sabato, 8 settembre 2018, 15:14

Una bellezza della nostra terra tra le 33 finaliste di Miss Italia 2018. Saranno ovviamente puntati tutti su di lei gli occhi dei garfagnini che lunedì 17 settembre, in diretta su La7, assisteranno alla finale in prima serata condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta: la numero 14, Gloria Tonini, 22enne di Piazza al Serchio, detentrice del titolo regionale di Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2018.



Alta 1.72 metri, occhi marroni e capelli biondi, Gloria è una musicista, insegna clarinetto e a settembre sosterrà l’esame di ammissione per il corso di pianoforte al conservatorio “G. Puccini” della Spezia: la sua più grande aspirazione, infatti, è “entrare a far parte di un’orchestra e viaggiare per il mondo”. Fa parte della banda di Minucciano sin da quando aveva 12 anni.

Pronta ad attenderla ci sarà una giuria di eccezione, con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dell'alta cucina, del giornalismo e dello sport. Presidenti saranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che con la loro inconfondibile verve e ironia accompagneranno le aspiranti miss durante tutta la serata. I due saranno affiancati dallo chef e conduttore Tv Alessandro Borghese, dal giornalista Andrea Scanzi, dal cantautore Pupo, dall’attrice Maria Grazia Cucinotta (classificata terza a Miss Italia 1987) e dal pilota Andrea Iannone.



Sarà Alice Rachele Arlanch, Miss Italia in carica, a cedere l’ambita corona alla nuova reginetta che avrà il compito di rappresentare la bellezza italiana nel nostro Paese e nel mondo.



Il 16 settembre dalle 20.30 su La7, intanto, la conduttrice televisiva e radiofonica Carolina Di Domenico, presenterà da Jesolo la semifinale di Miss Italia 2018 dove, tra fine agosto e inizio settembre, sono state scelte le 33 miss per la finale.



Insomma. Dopo la castelnuovese Ginevra Bertolani, che nel 2015 sfiorò il podio classificandosi quarta a pari merito, la Garfagnana è pronta ad incrociare le dita per la sua nuova miss.