Garfagnana



Nuovi impianti di illuminazione e riscaldamento per le scuole di Pieve Fosciana

mercoledì, 26 settembre 2018, 11:34

È iniziato l’anno scolastico ma alla scuola materna e primaria di Pieve Fosciana le ditte appaltatrici stanno ancora lavorando per terminare i nuovi impianti di riscaldamento. Tutto in sicurezza, tutto sotto stretto controllo.

Niente di nuovo? Solo i soliti ritardi nella consegna dei lavori? No. Da quest’anno, finalmente, le scuole di Pieve saranno riscaldate con luce e calore del sole. Non ci sarà più bisogno di bruciare gasolio, non si inquinerà e si spenderà molto meno.

Il sindaco Francesco Angelini è entusiasta: “abbiamo impiegato molto tempo. Sono anni che volevamo dismettere i vecchi impianti e sostituirli con quelli a metano. Poi scoprimmo che il “Protocollo di Kyoto” dava la possibilità ai comuni di partecipare a bandi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per realizzare impianti di riscaldamento ed illuminazione presso gli edifici scolastici con finanziamenti agevolati. A seguito della nostra partecipazione al bando lo scorso anno abbiamo ricevuto la comunicazione che ci sarebbero stati assegnati circa 250.000 euro per le nostre scuole. Siamo felici e orgogliosi del risultato, chiediamo ai bambini e a tutto il personale scolastico di avere ancora un po’ di pazienza per permettere alle ditte di chiudere definitivamente i lavori”.

La responsabile comunale Ing. Federica Tognini ci spiega: “Gli interventi di cui trattasi riguardano l’efficientamento energetico degli edifici scolastici scuola primaria “C. De Stefani” per un importo complessivo di appalto pari ad €. 133.139,04 e scuola materna “S. Pierotti” per un importo complessivo di appalto pari ad € 110.825,31. Essi hanno riguardato la riqualificazione energetica degli immobili mediante la sostituzione dell’impianto termico con un impianto di riscaldamento a pompa di calore elettrica centralizzata, la messa a norma dell’impianto di illuminazione interna e sostituzione degli attuali sistemi di illuminazione con lampade ad alta efficienza utilizzanti la tecnologia LED e la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad integrazione di quello già esistente sulla copertura della scuola elementare”.

Le ditte esecutrici degli appalti, individuate a seguito dell’esecuzione di regolari procedure di gara, sono le seguenti:

- la Ditta AzzeroCO2 S.r.l. con sede a Roma in Via Genova n. 23 per l’appalto di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA “S. PIEROTTI” – FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO, POMPA DI CALORE ED INTERVENTO DI RELAMPING”

- la ditta ETT di Torrisi Felice & C. Sas con sede ad Acireale (CT) in Via Carammone n. 5 per l’appalto di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “C. DE STEFANI” – FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO, POMPA DI CALORE ED INTERVENTO DI RELAMPING”.