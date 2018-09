Garfagnana



Passeggiata per la pace sul “Chemin d’Assise”, nuovo appuntamento a Turritecava

domenica, 23 settembre 2018, 09:34

di loreno bertolacci

“L’estate sta finendo e un anno se ne va”, queste le parole con cui iniziava una famosa canzone dei Righeira che descrivevano il tramonto della stagione estiva fatta di incontri e di feste in spiaggia, parole che non rispecchiano la realtà di Turritecava e dintorni, la piccola comunità nel comune di Gallicano che non si ferma neppure alla fine dell’estate con l’organizzazione di incontri, iniziative e feste all’aperto.



Tanto è vero che sabato 29 settembre, già dalle prime ore del mattino, avrà luogo la “Passeggiata per la pace” sul un tracciato per esperti e principianti scelto tra le varie località della nostra valle, da Trassilico a S.Luigi, da Cardoso fino a rientrare a Turritecava. Adolfo Da Prato, guida ambientale escursionistica che fa parte del gruppo “Garfagnana Activities” accompagnerà i partecipanti per tutto il tracciato panoramico. Con partenza da Trassilico a quota 700 mt. il gruppo, passando per la Foce Pomanella a quota 940 mt. arriverà fino alla foce Palodina a quota 1079 mt. per poi scendere di nuovo a Cardoso a quota 390 mt. con ritorno a Turritecava a quota 186 mt., per un totale di circa 14 kilometri. Un percorso tutto sviluppato nella natura e con viste panoramiche mozzafiato.



Il programma che inizia in Piazza della Posta a Gallicano alle 8.15 non termina all’arrivo previsto per le 16,45 a Turritecava. Difatti mentre i partecipanti si cimenteranno in questa camminata all’aria aperta, a Turritecava l’associazione Arca di Noè insieme agli infioratori Arzachenesi lavoreranno per la realizzazione di un’opera in sale colorato nella via principale. Alle 17,30 verrà poi celebrata la Santa Messa presso la chiesa della Immacolata Concezione. Verranno inaugurate inoltre le tavole con il “Cantico delle creature” di San Francesco di Assisi. Un momento conviviale concluderà l’intensa giornata, all’insegna dello sport, della convivialità e soprattutto della voglia di stare insieme.



Partecipare all’imminente appuntamento organizzato da una comunità iperattiva che non sa cosa sia la noia significa condividere con entusiasmo tutto questo. Momenti di socializzazione come quelli proposti in Turritecava sono sempre più importanti, in un mondo con stili di vita fatti di solitudine piuttosto che di amicizie virtuali da social. In questo nostro tempo c’è tanto bisogno di pace riscoprendo il vero uomo, il piacere della convivenza e condivisione, la natura, il divino.