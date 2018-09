Garfagnana



Percorsi d'Arte, conferenza introduttiva e gita a Pieve Fosciana

mercoledì, 12 settembre 2018, 14:13

Con settembre riprendono le iniziative del progetto Percorsi d'arte a Lucca-Cartanziani 2018. I prossimi appuntamenti riguarderanno aspetti storico-artistici di Pieve Fosciana, meta della nostra gita annuale.



Nella conferenza sarà fatto in primo luogo un inquadramento generale sulla nascita del cristianesimo in Garfagnana, ponendo un forte accento sulla fondazione delle pievi. Saranno inoltre fornite informazioni sulla storia dell'abitato di Fosciana e le linee guida per la visita alla Pieve di San Giovanni Battista. Di quest'ultima, oltre alla storia e alla toponomastica, saranno illustrati anche i caratteri stilistico-architettonici, gli arredi e le suppellettili interni; nel corso della visita alla chiesa sarà possibile ammirare anche i locali annessi della sacrestia, della biblioteca (intitolata a Monsignor Lorenzo Angelini, parroco di Pieve Fosciana dal 1981 al 2014) e il giardino dietro l'abside.

PROGRAMMA



20 SETTEMBRE ore 16:00 Centro Chiavi d'Oro - Lucca

CONFERENZA INTRODUTTIVA

La pieve di San Giovanni Battista a Pieve Fosciana

Storia, architettura e arredi

a cura di Francesco Barsotti



27 SETTEMBRE

Gita in bus a Pieve Fosciana

a cura di Francesco Barsotti e Andrea Barone



Prenotazione obbligatoria - orario e luogo di partenza verranno comunicati al momento della prenotazione

Info 0583-490530 - segreteria@museocattedralelucca.it