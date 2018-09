Garfagnana



Piazza, la minoranza: “Rifacimento illuminazione pubblica, un salasso per i cittadini”

giovedì, 27 settembre 2018, 21:13

Il gruppo di minoranza del comune di Piazza al Serchio interviene per informare la cittadinanza di un importante progetto di rifacimento totale della pubblica illuminazione, che si avvia ad essere realizzato, nonostante la scarsa pubblicità riservatagli da tecnici e amministratori.

“L’amministrazione – esordisce il gruppo - ha attivato una procedura di gara per il rifacimento totale della pubblica illuminazione, con l’installazione di lampade a led ed anche se ufficiosamente, con l’aumento dei punti luce. Ma il comune di Piazza al Serchio è privo delle risorse finanziarie necessarie e gli attuali amministratori, fino ad ora, non sono stati in grado di intercettare finanziamenti pubblici. Pertanto, all’inizio del 2018, è stata attivata una procedura, cosiddetta di Project Financing, prevista dall’art. 183 della legge 50/2016, il codice degli appalti”.



“Fin qui tutto regolare! Ma come funziona? – incalzano i consiglieri - Un soggetto privato si fa carico delle spese di realizzazione dell’opera pubblica, in cambio della concessione di gestione da parte dell’amministrazione, per un periodo di tempo variabile. Nel caso del nostro comune, il soggetto privato è SIRAM S.p.A., che nell’agosto 2017 aveva presentato un progetto denominato “Riqualificazione della pubblica illuminazione del comune di Piazza al Serchio”, avente per oggetto le attività di gestione degli impianti, la fornitura dell’energia elettrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l’assistenza tecnica e la reperibilità continua della pubblica illuminazione dell’intero comprensorio comunale”.

“Tale progetto – spiega la minoranza -, con successive deliberazioni di giunta e di consiglio (febbraio 2018), è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici del comune di Piazza al Serchio e dal documento suddetto risulta che il costo complessivo dell’intervento è di 383 mila 204 euro. Ad agosto 2018 si è avviata, quindi, la procedura di gara per l'affidamento della concessione riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, la riqualificazione, l’adeguamento e la gestione della pubblica illuminazione del comune di Piazza al Serchio, per la durata di 25 anni. Il prezzo di partenza è pari a 2 milioni e 11 mila 681 euro IVA esclusa, di cui 40 mila 234 euro a titolo di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso”.

“Quel che è certo – attacca il gruppo - è che per i cittadini del nostro comune sarà un autentico salasso! E soprattutto nel lungo periodo! Sarà come contrarre un mutuo di 25 anni per acquistare una casa del valore di 400 mila euro e pagare oltre 2 milioni di euro! Infatti, le cifre che sono state considerate per quantificare il valore della concessione si fondano sui costi attuali che il comune sostiene per l’illuminazione pubblica (circa 90 mila euro/anno) e le relative manutenzioni (circa 11 mila euro/anno). Ma tutti sanno che un led consuma in media il 70 per cento in meno rispetto alle lampade tradizionali e questo si tradurrà in un enorme risparmio in bolletta. Le stesse manutenzioni tenderanno a ridursi data la maggiore affidabilità dei led. Purtroppo, però, questi risparmi non andranno a vantaggio dei cittadini (che continueranno a pagare importi elevati, simili alle salatissime imposte comunali), bensì entreranno nelle casse di SIRAM S.p.A. (se, come pensiamo, vincerà la gara!)”.

“La durata 25ennale – sottolineano i consiglieri di opposizione - è senza dubbio eccessiva (per rendersene conto basta confrontare progettualità simili in altri comuni) e vincolerà l’amministrazione anche quando entreranno in vigore nuove tecnologie, nuovi fondi, nuovi bandi. C’è da scommettere che anche quando questo tipo di illuminazione sarà superata, i nostri figli continueranno a pagare per anni e per un servizio superato”.

“Quello che c’è da sperare – concludono infine - è una numerosa partecipazione di ditte specializzate alla gara ed un cospicuo ribasso dai costi. Ma tutto lascia presupporre il contrario: il bando prevede che la procedura sia valida anche in caso di presentazione di una unica offerta, ed i nostri amministratori si preoccupano di accrescere i loro consensi accendendo nuovi punti luce, anziché battagliare per ridurre i costi alla collettività. A pensar male si fa peccato, ma spesso…”