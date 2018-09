Garfagnana



Pietro Raffaelli, ancora un'assoluzione

venerdì, 21 settembre 2018, 18:18

Con decisione del giudice monocratico, Salvatore Flaccovio, del tribunale di Palermo 5^ sezione, Pietro Raffaelli, difeso dagli avvocati Nico D’Ascola e Antonino Reina, è stato nuovamente assolto dalle imputazioni per i reati previsti e puniti dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 per omessa dichiarazione di proventi per oltre 24 milioni di euro, fatti accertati in Palermo nel marzo 2013.

"Ieri sera - commenta Raffaelli -, verso le 19, con un sordo boato è rovinosamente crollato il lato sud del castello, apparentemente indistruttibile, fatto però come da accertamenti in corso, di muri a secco, che non hanno retto alla prova dei fatti. Cade, in questo modo, un altro pilastro che era stato alla base del sequestro nel procedimento di cognizione del 01/10/2013. Frutta servita. Ora dolce, caffè poi... il conto".