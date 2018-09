Garfagnana



Quinto raduno dei V.A.M. tra Casone di Profecchia e Vagli

giovedì, 20 settembre 2018, 08:49

di simone pierotti

Per il quinto anno consecutivo il Casone di Profecchia, splendida località nel comune di Castiglione di Garfagnana, ospiterà il raduno V.A.M. Avieri e famiglie dal 28 al 30 settembre. Ad organizzare l’evento, il V.A.M. del 39° corso Rolando Cavilli.



La tre giorni inizierà venerdì 28 settembre con l’accoglienza presso la hall dell’albergo, seguita dalla cena e proiezione filmati sull’Aeronautica. Il sabato i convenuti si sposteranno a Vagli Sotto, comune che ha patrocinato l’evento insieme a quello di Castiglione. Dopo l’incontro con l’amministrazione, ci sarà la cerimonia con alzabandiera e deposizione corona di fiori ai caduti, seguite dalla visita al paese e alle sue attrazioni, come il parco, il ponte sospeso e il Volo dell’Angelo. Il pranzo sarà al Vagli Park e, nel pomeriggio, ci sarà la visita di Campocatino. In serata, al Casone di Profecchia, si svolgerà la presentazione del libro “Cosa è la fratellanza V.A.M.” di Giuseppe Agnesina, quindi cena e premiazione del concorso di poesia V.A.M.



Domenica 30 settembre verrà celebrata la santa messa, tenuta dal V.A.M. Don Armando. Al termine inquadramento e sfilata fino al piazzale per alzabandiera e onore ai caduti. Alle 12 in punto suonerà l’adunata. La giornata si concluderà con il rancio e la consegna di un ricordo della manifestazione.