Garfagnana



Recuperata l'antica Maestà di Passo Sella con il contributo del comune di Vagli

venerdì, 14 settembre 2018, 10:53

La Maestà di Passo Sella, andata distrutta negli anni Settanta, torna al suo antico splendore. E' terminato l'intervento di ricostruzione curato dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Arni, con un contributo economico del Parco Regionale delle Alpi Apuane, che ha fornito anche il servizio di progettazione e direzione lavori, il contributo del comune di Vagli Sotto che ha messo a disposizione i terreni, il contributo della Nuova ASBUC di Vagli Sotto, Vagli Sopra, Roggio e Arni e delle aziende del marmo locali,e con l'importante impegno organizzativo di Sauro Mattei, già Vice Presidente del Parco.

Domenica 16 settembre 2018 alle ore 11,30, si svolgerà l'inaugurazione, ma i festeggiamenti cominceranno la sera di sabato. "In sella sotto le stelle" è il titolo della preview con ritrovo alle 18,30 presso la Croce Verde di Arni. Alle 19,00 partirà la fiaccolata verso Passo Sella e alle 20,00 comincerà la Festa.

La Maestà è stata ricostruita, sia per lo svolgimento delle tradizionali feste religiose che la Comunità di Arni celebra annualmente a Passo di Sella, sia per il ruolo che questo piccolo edificio può rivestire nella rete escursionistica delle Alpi Apuane, come punto di ricovero a servizio degli escursionisti. La ricostruzione della Maestà è avvenuta rispettando il principio del "dove era, come era", prima che andasse distrutta, effettuando una operazione di restauro del paesaggio circostante.

Il Passo di Sella è un passo erboso, dall'aspetto appenninico, tra le valli di Arni e di Arnetola a 1.495,7 metri sul livello del mare e rappresenta un importante nodo della sentieristica escursionistica di questa parte di Apuane: da qui passa il sentiero CAI 31 che provenendo da Arni scende ad Arnetola, ancora da Arni, passando dal Passo di Fiocca, arriva il sentiero CAI 144. Dal Passo del Vestito arriva il sentiero CAI 150 e, infine, dalla Focetta dell'Acqua Fredda il sentiero attrezzato Vecchiacchi.