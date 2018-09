Ritrovo di Roberta, si realizza il sogno: donata la "Macchina di Roberta" al Cav

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 10 settembre 2018, 16:44

L’associazione delle piccole e medie imprese Conflavoro Pmi, tramite il presidente Roberto Capobianco, accoglie con favore uno degli ultimi annunci del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che prevede la creazione di un solo codice per il lavoro e garantisce modifiche e semplificazioni al codice degli appalti.

domenica, 9 settembre 2018, 12:53

Il castelnuovese Jean Claude Del Carlo e la sua fidanzata Barbara Pozzobon, docente presso la scuola media di Gallicano, sono tornati a casa, in Garfagnana, dopo aver percorso con la loro moto più di 8 mila chilometri sul territorio africano, tra Marocco, Sahara Occidentale e Mauritania, nel ricordo del loro...

domenica, 9 settembre 2018, 11:55

La CUB Trasporti Toscana e la sua sede legale si dicono fortemente preoccupati per l’attuale situazione in cui versa realmente il trasporto pubblico

sabato, 8 settembre 2018, 15:14

Una bellezza della nostra terra tra le 33 finaliste di Miss Italia 2018. La numero 14, Gloria Tonini, 22enne di Piazza al Serchio, detentrice del titolo regionale di Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2018

sabato, 8 settembre 2018, 13:49

Raffica di denunce e segnalazioni da parte del comando della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo nell'ambito dell'operazione "Estate Sicura". Nel mirino: droga, alcol e violazioni al codice della strada

sabato, 8 settembre 2018, 08:44

Coppia di treni speciali straordinari giovedì 13 settembre per permettere la partecipazione alla famosa “Luminara di Santa Croce” 2018 che, come è noto, si svolge in serata nel centro storico di Lucca, attraverso il percorso che dalla Basilica di San Frediano raggiunge la stupenda Cattedrale di San Martino