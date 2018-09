Garfagnana



Servizio civile, quattro posti alla Misericordia di Camporgiano

sabato, 1 settembre 2018, 16:15

La misericordia di Camporgiano ha ottenuto, per il progetto di servizio civile, l'approvazione dell'ufficio nazionale per impiegare quattro volontari nei servizi sanitari ordinari, di emergenza e nei trasporti sociali.



I giovani che svolgeranno tale servizio presso la Misericordia contribuiranno alle attività dell'associazione nel seguente progetto: "Volontari per la Vita 2".



Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: cittadini italiani; cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea; cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.



I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti fino al termine del servizio.



E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, la presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.



Non possono presentare domanda i giovani che: appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia; già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari, o che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza ad eccezione dei progetti "Garanzia giovani" e nell'ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All; abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell'anno precedente di durata superiore a tre mesi.



Il servizio da prestare è di 30 ore settimanali per 12 mesi ed è compensato con una retribuzione di 433,80 euro mensili, erogati dall'U.N.S.C.



Coloro che hanno interesse a partecipare al bando che scade alle 18 del 28 settembre, possono contattare la Misericordia di Camporgiano ai seguenti numeri: 347-1557410, 328-6631099 oppure all'indirizzo e-mail: miser.camporgiano@virgilio.it