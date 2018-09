Garfagnana



Si avvicina la prima campanella per quasi 2 mila alunni in Valle

giovedì, 13 settembre 2018, 14:51

Saranno 1941 gli studenti richiamati sui banchi di scuola per il primo suono della campanella in Valle del Serchio. In vista dell'apertura dell'anno scolastico 2018-2019, infatti, la provincia di Lucca ha reso noti i dati relativi agli alunni iscritti, le classi e al rapporto alunni/classe per ogni tipo di istituto.



Ebbene, tra gli otto istituti della valle (Ist. Prof. Industria e Artigianato "S.Simoni" di Castelnuovo, Ist. Prof. per i Servizi Alberghieri e Ristorazione IPSSAR "F.lli Pieroni" di Barga, Ist. Tec. Commerciale e per Geometri "L.Campedelli" di Castelnuovo, Istituto Magistrale Licei "G.Pascoli" di Barga, Istituto Tecnico Industriale ITI "E. Ferrari" di Borgo a Mozzano, Istituto Tecnico Industriale "Francesco Vecchiacchi" di Castelnuovo, Liceo Classico "L.Ariosto" di Barga e Lioceo Scientifico "G.Galilei di Castelnuovo") la palma per la scuola con più studenti iscritti va all'alberghiero di Barga, con 507 iscritti e 24 classi. Più alto, invece, il rapporto tra alunni e classe presso l'istituto tecnico industriale ITI "E.Ferrari" di Borgo a Mozzano.



Ecco i dati completi:





Tipo istituto Denominazione Comune Alunni Classi RAPP ALUNNI/CLASSE IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO S.SIMONI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 180 9 20,00 IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE IPSSAR "F.LLI PIERONI" BARGA 507 24 21,13 IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI L.CAMPEDELLI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 225 12 18,75 ISTITUTO MAGISTRALE LICEI "G.PASCOLI" BARGA 324 17 19,06 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ITI "E. FERRARI" BORGO A MOZZANO 264 12 22,00 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE FRANCESCO VECCHIACCHI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 182 9 20,22 LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO "L. ARIOSTO" BARGA 27 5 5,40 LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 232 12 19,33