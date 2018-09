Garfagnana : molazzana



Torna la "Castagnata in Piazza" a Cascio

venerdì, 21 settembre 2018, 17:21

Domenica 7 ottobre torna la “Castagnata in Piazza” a Cascio con il percorso degustativo a partire dalle 12:30 per le vie del paese. Ci saranno affettati tipici locali con infarinata, polente garfagnine (granoturco e neccio), dolci di Cascio. Si svolgerà anche il mercatino dei prodotti tipici e di artigianato locale. Nel pomeriggio necci, mondine, castagnaccio, "vin novo" e gli originali Bombonecci.

Tante iniziative nel corso della giornata, tra cui il laboratorio per bambini "Liberamente Biodiversi"- raccogliamo insieme le castagne al "Metato della Fontana" e sperimentiamo le biodiversità locali. A cura dell'associazione "MaPà"; “PMZONE": spaccio lievito madre e istruzione base per il suo utilizzo e mantenimento. A cura del "Gruppo la Pasta Madre”. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 14 ottobre.