Garfagnana



Un corso di formazione contro la violenza di genere

venerdì, 7 settembre 2018, 13:37

La conferenza dei sindaci della Piana di Lucca e della Valle del Serchio, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Luna e la Provincia di Lucca, organizza il percorso formativo “Formarsi in Rete” che si svolgerà dal 18 settembre all’ 8 novembre.



Tale percorso costituisce una importante attività del Progetto di contrasto alla violenza di genere che le nostre conferenze zonali hanno presentato alla Regione dalla quale hanno ricevuto il finanziamento governativo.



Il progetto è realizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Medici ed è in fase di accreditamento presso:



• Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana;

• Ordine degli Avvocati di Lucca

• Ordine dei Commercialisti di Lucca



Un obiettivo importante del progetto prevede la realizzazione di una rete territoriale efficiente e funzionale nel contrasto alla violenza di genere. Il percorso formativo è fondamentale per realizzare la condivisione di temi, linguaggio, approccio e metodologia nell'affrontare la comunicazione e il sostegno delle donne che vivono le tante situazioni problematiche con cui quotidianamente gli operatori e le operatrici dei servizi sociali, sanitari, educativi, scolastici, delle forze dell'ordine, del centro antiviolenza e dei centri di ascolto si incontrano.

Il percorso formativo permetterà di realizzare un aggiornamento dal punto di vista culturale e normativo , un confronto sul vissuto quotidiano delle operatrici e degli operatori ed una definizione dei materiali e delle documentazioni relative all'accoglienza e all'accompagnamento delle donne in situazioni di difficoltà. Il corso è rivolto anche a tutte le persone che, a vario titolo, si trovano ad avere la possibilità di cogliere segnali di disagio, individuare situazioni di violenza, interagire con donne che, manifestando esigenze di vario genere, vivano problematiche complesse all'interno delle quali si possano riscontrare vissuti di violenza.



Informazioni



Il corso ha durata di 28 ore, suddivise in 7 moduli formativi di 4 ore ciascuno.

I moduli 1, 2 e 7 sono svolti in uniche sessioni condivise per Piana di Lucca e Valle del Serchio.

I moduli 3, 4, 5 e 6 sono invece replicati con sessioni distinte per Piana di Lucca e Valle del Serchio.

Il corso è svolto in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 18.30. Sono state indicate preferibilmente le giornate di martedì e il giovedì (si veda sotto il programma dettagliato dei moduli)

Sede per la Piana di Lucca: Palazzo Ducale, Sala Tobino – Auditorium San Romano – Teatro Nieri, Ponte a Moriano

sede per la Valle del Serchio: Fortezza di Mont’Alfonso, Castelnuovo di Garfagnana

Modalità Iscrizioni

E’ possibile scaricare la scheda d’iscrizione dal sito www.associazioneluna.it inviandola compilata all’indirizzo eventi@associazioneluna.it entro il 14 settembre 2018.